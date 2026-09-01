La exdiputada Macarena Olona se incorpora al despacho del abogado de Aldama y Julio Iglesias

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La abogada del Estado y exdiputada de Vox Macarena Olona ha anunciado este martes su incorporación al bufete de José Antonio Choclán, abogado del empresario Víctor de Aldama y del cantante Julio Iglesias.

Según ha indicado en su cuenta en la red social 'X', la exdiputada se pasa a la abogacía privada "para seguir luchando, a uno y otro lado del Atlántico", y estar "con la ley y el orden".

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"José Antonio Choclán Montalvo, magistrado en excedencia, es uno de los abogados más prestigiosos de España. Desde hoy, también es mi jefe. Me incorporo al Bufete Choclán", ha señalado.

Olona, que inició en 2009 su andadura en la Abogacía del Estado, dio el salto a la política una década después y fue diputada por Vox en el Congreso desde mayo de 2019 a julio de 2022, cuando anunció su adiós por motivos de salud y tras ser la candidata del partido de Santiago Abascal a las elecciones de Andalucía celebradas ese año.

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Por su parte, Choclán --familiar de Olona-- es conocido por ejercer la representación legal de personas de carácter mediático como Iglesias y Aldama, comisionista del 'caso Koldo'. Anteriormente fue abogado, entre otros, del futbolista Cristiano Ronaldo.