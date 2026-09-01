La Copa del Mundo de Berlín en cifras

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Redacción Deportes, 1 sep (EFE).- El balón echará a andar este 4 de septiembre para la 20.ª edición de la Copa del Mundo femenina de baloncesto en Berlín. Estas son las cifras previas a un torneo que promete cambiar el rumbo de esta modalidad. Tras el éxito de la última edición (2022) en Sídney, el baloncesto femenino se prepara para conocer el impacto que tendrá la estrella Caitlin Clark en el resto del mundo.

2 pabellones. La ciudad de Berlín acoge el segundo Mundial femenino de baloncesto de su historia tras ser sede en 1998. Esta vez, el Uber Arena, con una capacidad de 14.000 espectadores, y el Max-Schmeling Halle, con espacio para 9.000, serán las canchas oficiales del torneo. Ambos lugares están situados en el centro de la capital alemana y son la casa del españolizado Alba Berlin.

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Ambos pabellones saben lo que es albergar competiciones FIBA. El Mundial de 1998 se celebró en el Max-Schmelin Halle, mientras que el Uber Arena recibió la fase final del Eurobasket de 2022, en el que España se proclamó campeona.

9 días, 36 partidos y 16 equipos. La acción tendrá lugar del viernes 4 al domingo 13 de septiembre. Un total de 9 días de baloncesto en los que se disputarán 36 partidos. La competición comenzará con una fase inicial en la que los equipos disputarán por grupos de cuatro un ‘todos contra todos’ con el objetivo de alcanzar el pase a los cuartos de final. Tras la reducción a 12 equipos de Sídney 2022, vuelven a ser 16 las selecciones que pelearán por el máximo título intercontinental.

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Estados Unidos, 11 veces campeona. La selección de Estados Unidos es la gran favorita para alzar el título. Son las vigentes campeonas y se han subido a lo más alto del podio en las últimas cuatro ediciones: Sídney 2022, Tenerife 2018, Estambul 2014 y Karlovy Vary 2010. Además de hacerse con el título, la selección norteamericana ganó todos los partidos de las cuatro ediciones. En total acumulan 30 triunfos seguidos. Su último tropiezo fue en la semifinal de Río 2006, ante Rusia.

Breanna Stewart, a igualar los cuatro de Sue Bird. La ya retirada Sue Bird es la jugadora que más títulos mundialistas posee. Breanna Stewart, con tres oros, es la única baloncestista en activo con opciones de alcanzar a una Bird que vivirá el Mundial como directora deportiva de la selección estadounidense.

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Un precedente de récord. La Copa del Mundo de Sídney 2022 batió récord en asistencia, audiencia y seguimiento en redes sociales. Se registró una cifra de 145.000 espectadores totales y el Qudos Bank Arena colgó el cartel de ‘agotado’ en la final entre China y Estados Unidos con una asistencia de más de 15.000 aficionados.

Caitlin Clark y sus 4 millones de seguidores en Instagram. Si hay un motivo para pensar que esta Copa del Mundo puede llegar a tener incluso más alcance que la anterior es la irrupción de la estrella Caitlin Clark. Disputará su primer torneo profesional oficial con Estados Unidos tras perderse la cita olímpica de París 2024. Tras un éxito económico sin precedentes primero en la NCAA y ahora, en la WNBA, el efecto Caitlin Clark sale por primera vez de los Estados Unidos.

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Aunque todas las miradas están puestas en ella, cabe mencionar la irrupción de otra estrella en el baloncesto FIBA, Angel Reese, que incluso supera en seguidores de Instagram a su compañera con 5,6 millones.

Los 2,20 metros de Zhang Ziyu. La jugadora más alta del baloncesto profesional tampoco se perderá la cita de Berlín. La subcampeona del mundo, China, incorpora en su nómina a Zhang Ziyu, una jugadora que ya sufrió España en su último partido de preparación en Zaragoza, donde hizo 22 puntos y 12 rebotes. Con su presencia y la de las pivots pívots Li Yueru (2,01 metros) y Han Xu (2,05 metros), ya incorporadas al grupo tras su parón en la WNBA, China se convierte en la selección más alta del torneo.

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Los 37 años de Alba Torrens. La alero mallorquina será la más veterana de las 192 jugadoras que se darán cita en Berlín. Con 37 años recién cumplidos, Torrens afronta su cuarta Copa del Mundo con el objetivo de ampliar este estante de su enorme vitrina. Posee una plata (2014) y dos bronces (2010 y 2018). Esta vez le toca ejercer de líder de una nueva generación que se estrena en un Mundial. Alba Torrens es la única jugadora de España que ha disputado la cita intercontinental.

46 puntos, el récord de anotación. La jugadora brasileña Hortência Marcari tiene el récord de anotación en un partido de la Copa del Mundo con los 46 que anotó ante Yugoslavia en 1983. Será muy difícil que, con el sistema de juego actual, alguien supere la marca de Marcari; mientras tanto, el objetivo será destronar a la máxima anotadora de la pasada cita, la puertorriqueña Arella Guirantes, que finalizó una histórica participación de su país en Sídney con 18,2 puntos de media por partido. EFE

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