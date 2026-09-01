Espana agencias

José Ángel rescinde su contrato con el Deportivo

Guardar

A Coruña, 31 Ago (EFE).- El centrocampista sevillano José Ángel Jurado, al que todavía le restaban dos años de contrato con el Deportivo, ha alcanzado este martes un acuerdo con el club gallego para separar sus caminos.

José Ángel llegó al conjunto coruñés en el verano de 2023 procedente del Tenerife. Pieza clave en el equipo que logró el ascenso a Segunda División, el mediocentro cierra su etapa en A Coruña después de jugar 88 partidos oficiales.

PUBLICIDAD

En su comunicado de prensa, el Dépor agradece al mediocentro su “trabajo, compromiso y profesionalidad” durante su etapa en Riazor, en la que, recuerda, “asumió la responsabilidad de ejercer como uno de los capitanes del equipo”. EFE

dmg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este martes

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 1 de septiembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 1 de septiembre

Resultados del Super Once del 1 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Super Once del 1 septiembre

Henar Díaz, española viviendo en Australia, recomienda la clave para ir al país sin que rechacen la visa de estudiante

La joven detalla los documentos que exige el trámite y destaca la importancia de justificar el proyecto académico y acreditar solvencia económica

Henar Díaz, española viviendo en Australia, recomienda la clave para ir al país sin que rechacen la visa de estudiante

Javier Bardem llevó al extremo el “machismo ibérico” en una película pionera sobre la especulación inmobiliaria: “‘El lobo de Wall Street’ versión española”

Estrenada en 1993, la película de Bigas Luna convirtió al actor en Benito González, un hombre dispuesto a todo para enriquecerse

Javier Bardem llevó al extremo el “machismo ibérico” en una película pionera sobre la especulación inmobiliaria: “‘El lobo de Wall Street’ versión española”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La UE contradice a Pedro Sánchez: cree que Rusia “ha sacado partido” de la crisis migratoria en Ceuta, pero no tiene pruebas de que la provocara

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

ECONOMÍA

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

La Justicia confirma el desahucio de una mujer que vivió con su abuela hasta su muerte: la tía se quedó con toda la herencia por un error que cometió la sobrina

Una empresa debe indemnizar a una empleada con 3.750 € por tardar en activar el protocolo antiacoso y con 38.081 € por despido

El Supremo anula los intereses de hipotecas inversas por falta de transparencia: los bancos deben devolver lo cobrado a los jubilados

Un matrimonio de jubilados se va de vacaciones cuatro veces al año con su pensión conjunta de 2.400 euros y sin pagar alojamiento: ahorran cerca de 5.000 euros

DEPORTES

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes

Roger Federer se rinde ante Rafa Jódar: “La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble”