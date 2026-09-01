José Ángel rescinde su contrato con el Deportivo

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A Coruña, 31 Ago (EFE).- El centrocampista sevillano José Ángel Jurado, al que todavía le restaban dos años de contrato con el Deportivo, ha alcanzado este martes un acuerdo con el club gallego para separar sus caminos.

José Ángel llegó al conjunto coruñés en el verano de 2023 procedente del Tenerife. Pieza clave en el equipo que logró el ascenso a Segunda División, el mediocentro cierra su etapa en A Coruña después de jugar 88 partidos oficiales.

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En su comunicado de prensa, el Dépor agradece al mediocentro su “trabajo, compromiso y profesionalidad” durante su etapa en Riazor, en la que, recuerda, “asumió la responsabilidad de ejercer como uno de los capitanes del equipo”. EFE

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