El Valencia llega a un acuerdo con el Racing para la cesión de Almeida

Guardar

Valencia, 1 sep (EFE).- El Valencia ha alcanzado un acuerdo con el Racing de Santander para la cesión del centrocampista portugués André Almeida durante la presente temporada al club cántabro en su regreso a Primera División.

El luso, que llegó en 2022 procedente del Vitória Guimarães SC, vestirá la camiseta del conjunto cántabro después de cuatro temporadas como valencianista en las que ha disputado 119 partidos, en los que ha marcado 4 goles y repartido 13 asistencias.

PUBLICIDAD

El Valencia, que intentó su venta al Swansea inglés pero el jugador se opuso a la espera de una oferta del Celta de Vigo, que se mostró interesado en sus servicios, agradeció a Almeida su profesionalidad y le deseó buena suerte durante la temporada. EFE

plm/cta/jl