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El Racing entrena sin Gustavo Puerta y con Iker Luque en la jornada del cierre de mercado

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Santander, 1 sep (EFE).- El Racing de Santander completó su sesión de entrenamiento de este martes, último día del mercado de fichajes en España, con la ausencia del colombiano Gustavo Puerta y con la presencia de la nueva incorporación Iker Luque, que se ejercitó por primera vez con sus compañeros.

El internacional colombiano parece tener las horas contadas en el Racing y su futuro estaría en el extranjero.

La sesión comenzó a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y consistió en varios partidos reducidos, en los que el técnico, José Alberto López, fue achicando los espacios en los que se desarrollaban los ejercicios.

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Tampoco se entrenaron entrenado Sergio Martínez, que dejó el club este lunes tras firmar con el Real Madrid, ni Andrés Martín, por el esguince en la rodilla derecha que sufrió en el encuentro frente al Elche.

Asimismo, el atacante Diego Díaz, que tiene ficha del Rayo Cantabria, pero es un habitual en las convocatorias y los entrenamientos del primer equipo, tampoco se entrenó este martes.

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Díaz saltó al verde tras retirarse su compañeros, pero lo hizo para mantener una conversación con diferentes miembros del cuerpo técnico.

Por su parte, Pedro Felipe, que se retiró del campo en la primera jornada de liga por una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, completó la sesión con normalidad y se espera que pueda entrar en la convocatoria contra el Rayo Vallecano.

También se entrenó Jorge Salinas, sobre el que el director deportivo del Racing, Chema Aragón, manifestó, al ser preguntado sobre la posible venta del jugador, que "si viene un equipo, trae 16 millones de euros -el valor de su cláusula- y tiene el consentimiento del jugador, Salinas se va a marchar".

Así, el Racing comienza su preparación para el encuentro ante el Rayo Vallecano, este sábado a las 18.30 horas, pendiente de las posibles salidas y llegadas que se puedan dar antes del final de la ventana de traspasos. EFE

aas/ppc/cmm

(foto)

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