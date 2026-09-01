El PP y Vox se vuelcan con las concentraciones por Ceuta, que secundarán Feijóo y Abascal en Madrid

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El PP y Vox se volcarán este miércoles en las concentraciones en defensa de Ceuta que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio. De hecho, sus dos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, secundarán la que se celebrará en Madrid capital.

Desde el Gobierno y el PSOE se han desmarcado de esas movilizaciones --tendrán lugar a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos de toda España-- y acusan al PP de "manosear" la FEMP para convocar manifestaciones que, según los socialistas, no se hacen por Ceuta sino contra Sánchez".

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"La españolidad exige respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas", ha declarado la ministra portavoz, Elma Saiz, tras la reunión del Consejo de Ministros, ante esta convocatoria de la FEMP, que preside la 'popular' María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez. Sin embargo, algunos alcaldes y concejales socialistas no seguirán las directrices de Ferraz y respaldarán esas concentraciones o convocarán su propia movilización.

LA FEMP APELA A LOS TODOS LOS MUNICIPIOS A MOSTRAR SU APOYO A CEUTA

La FEMP ha señalado este martes que en momentos "tan difíciles" como los que está viviendo Ceuta es "importante demostrar el compromiso y la unión del municipalismo español". Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los municipios para mostrar "solidaridad y apoyo a Ceuta y a los ceutíes y para que el Día de Ceuta sea muestra de sentido común y humanidad".

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"Ceuta, no estás sola", ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', donde se hace eco de la carta que ha publicado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, apelando a una participación masiva en esa convocatoria porque cuando se agrede a una parte de España, "se agrede a toda España".

Según Vivas, Ceuta ha sufrido un "atropello sin precedentes" contra su territorio y su soberanía. "Lo que está en juego es la causa de Ceuta, que, en definitiva, es la causa de toda España", ha afirmado, para recalcar que la integridad territorial del país "no es divisible ni separable" y que una agresión contra cualquier parte del territorio nacional supone una agresión al conjunto de España.

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EL EQUIPO DE FEIJÓO ESTARÁ EN DISTINTAS PROVINCIAS

Feijóo, que por la mañana estará visitando Ceuta con motivo de la fiesta institucional de la ciudad, acudirá a la convocatoria de la FEMP en Madrid, en la Plaza de Cibeles, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

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Pero, además, los vicesecretarios y portavoces del PP se repartirán por diferentes provincias de España. Así, el secretario general del PP, Miguel Tellado, asistirá a la convocatoria de Toledo; la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, estará en Logroño; la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, lo hará desde Bruselas; y la responsable de Política Social, Carmen Fúnez, participará en la de Ciudad Real.

Asimismo, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, estará en la Alcobendas (Madrid); el responsable de Economía, Alberto Nadal, se desplazará a Barcelona; el vicesecretario de Educación, Jaime de los Santos, viajará a Valencia; el responsable de Hacienda, Juan Bravo, acudirá a la de Ceuta; y las portavoces en Congreso y Senado, Ester Muñoz y Alicia García, lo harán en Alcalá de Henares y Ávila, respectivamente, según han avanzado a Europa Press fuentes 'populares'.

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha animado a secundar esas concentraciones y ha calificado de "lamentable" que el PSOE se desmarque de esa convocatoria y frene a sus alcaldes. Según Muñoz, es una convocatoria "para defender Ceuta y a los ceutíes" y "para decirle al Gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países".

VOX CRITICA LA "TIBIEZA" DEL PP

Sin embargo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado la "tibieza" del PP ante esa convocatoria y ha avisado que no sólo apoyarán a los ceutíes, sino que también aprovecharán para señalar a los culpables de la situación: Marruecos y el Gobierno de Pedro Sánchez. "No son para cantar villancicos", ha exclamado.

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Millán ha llamado "a todos los españoles" a manifestarse en apoyo a Ceuta y a todos los ceutíes. "Mañana tenemos que salir a la calle para denunciar a este Gobierno, para apoyar a Ceuta y para decir que Ceuta no se rinde", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso.