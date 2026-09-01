El PP acusa a la Subdelegación de Málaga de intentar boicotear concentraciones por Ceuta

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Málaga, 1 sep (EFE).- El PP ha exigido a la Subdelegación del Gobierno en Málaga que deje de enviar policías a los ayuntamientos de la provincia para "intimidar" y "boicotear" las concentraciones de apoyo a Ceuta, una acusación que ha desmentido el propio subdelegado, Javier Salas.

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado que efectivos de la Brigada de Información de la Policía Nacional se están personando en distintos consistorios para pedir datos sobre las convocatorias de apoyo a Ceuta previstas para mañana, a las 20:00 horas.

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Ha reclamado explicaciones urgentes al subdelegado y que "deje de obedecer órdenes de (Pedro) Sánchez y Marlaska para intentar entorpecer una concentración voluntaria y pacífica", ya que sostiene que los agentes son "mandados por el subdelegado" para solicitar información sobre tales convocatorias.

"Nos parece sorprendente y no sabemos qué más va a hacer el subdelegado para obedecer órdenes de Sánchez y Marlaska e intentar entorpecer y buscar problemas a una concentración pacífica de los ciudadanos", ha señalado.

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En este sentido, ha advertido de que "el subdelegado debería representar al Gobierno de España, no los intereses del sanchismo en la provincia de Málaga".

También ha indicado que los ayuntamientos están comunicando formalmente su adhesión a la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de su ámbito competencial y que "los alcaldes no van a dejarse intimidar".

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Ha exigido a la Subdelegación que garantice el normal desarrollo de las concentraciones en lugar de "poner obstáculos o generar problemas donde no los hay".

Por su parte, Salas ha replicado que al PP "no le basta con la mentira, sino que ya ha pasado directamente a un estado de delirio absoluto" y le ha recordado que el Gobierno "siempre ha respetado el Estado de derecho y siempre lo va a hacer".

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"El Gobierno de España está volcado con Ceuta y los ceutíes, dedicando todos los esfuerzos e inversiones para aportar soluciones y propiciar la convivencia", ha añadido, y ha considerado que eso es "todo lo contrario de lo que hace el PP, que solo quiere incendiar y sembrar odio hasta tal punto que ya están mimetizados con la ultraderecha". EFE