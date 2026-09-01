El portero Marc Vidal ficha por el Sabadell hasta 2027

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Sabadell (Barcelona), 1 sep (EFE).- El guardameta Marc Vidal se ha convertido este martes en nuevo jugador del Sabadell y completa así la portería del equipo entrenado por Ferran Costa, imbatido después de las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion.

Vidal, de 26 años, se ha comprometido con el club catalán hasta 2027 y llega a la Nova Creu Alta después de una temporada como tercer portero del Celta de Vigo.

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El comunicado del Sabadell destaca "su capacidad bajo palos y su juego con los pies" y una trayectoria "ascendente" y "muy destacada en clubes de mucho nivel".

Vidal, "un portero consolidado y en una edad ideal para continuar creciendo", se formó en el Villarreal, el equipo de su ciudad, y luego pasó por el filial del Betis y dio el salto a LaLiga Hypermotion de la mano del Andorra (2022-2023).

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Luego defendió la portería del Barça Atlètic y en 2024 aterrizó en Vigo para jugar en el Celta Fortuna y después subir al primer equipo como tercer portero.

Es internacional con las categorías inferiores de la selección española y en la Nova Creu Alta peleará por la titularidad con Diego Fuoli, el titular, y José Ortega.

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Vidal es la 16ª incorporación del equipo arlequinado y el tercer fichaje anunciado en el último día del mercado, después del joven pivote ghanés Yussif Owusu y del extremo Ángel Baena. EFE

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