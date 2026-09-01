El extremo Ángel Baena, nuevo fichaje del Sabadell

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Sabadell (Barcelona), 1 sep (EFE).- El extremo Ángel Baena se ha convertido este martes en nuevo jugador del Sabadell y recalará en la Nova Creu Alta después de tres temporadas en Polonia, según ha informado el club catalán.

El Sabadell ha llegado a un acuerdo con el Widzew Lodz polaco por el futbolista, de 25 años, que ha firmado con la entidad arlequinada hasta el 30 de junio de 2028.

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El nuevo atacante del Sabadell se formó en el Betis, jugó 35 partidos con el Lugo en LaLiga Hypermotion en el curso 2022-2023 y luego ya fichó por el Wisla de Cracovia, de segunda división.

Se proclamó campeón de la Copa de Polonia y sumó seis goles, 14 asistencias y 80 partidos en dos temporadas con el Wisla y el verano pasado recaló en el Widzew Lodz.

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En su primer curso en la primera división del país logró dos goles y cuatro asistencias en 32 partidos y en el inicio de esta temporada había sumado un gol y una asistencia en seis encuentros.

El comunicado del Sabadell asegura que Baena destaca "por su desequilibrio, su capacidad asociativa y su calidad en ataque".

El extremo catalán es la decimocuarta incorporación para la temporada del regreso del Sabadell a Segunda División y su primer movimiento del último día de mercado. EFE

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