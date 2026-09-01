Espana agencias

El extremo Ángel Baena, nuevo fichaje del Sabadell

Guardar

Sabadell (Barcelona), 1 sep (EFE).- El extremo Ángel Baena se ha convertido este martes en nuevo jugador del Sabadell y recalará en la Nova Creu Alta después de tres temporadas en Polonia, según ha informado el club catalán.

El Sabadell ha llegado a un acuerdo con el Widzew Lodz polaco por el futbolista, de 25 años, que ha firmado con la entidad arlequinada hasta el 30 de junio de 2028.

PUBLICIDAD

El nuevo atacante del Sabadell se formó en el Betis, jugó 35 partidos con el Lugo en LaLiga Hypermotion en el curso 2022-2023 y luego ya fichó por el Wisla de Cracovia, de segunda división.

Se proclamó campeón de la Copa de Polonia y sumó seis goles, 14 asistencias y 80 partidos en dos temporadas con el Wisla y el verano pasado recaló en el Widzew Lodz.

PUBLICIDAD

En su primer curso en la primera división del país logró dos goles y cuatro asistencias en 32 partidos y en el inicio de esta temporada había sumado un gol y una asistencia en seis encuentros.

El comunicado del Sabadell asegura que Baena destaca "por su desequilibrio, su capacidad asociativa y su calidad en ataque".

El extremo catalán es la decimocuarta incorporación para la temporada del regreso del Sabadell a Segunda División y su primer movimiento del último día de mercado. EFE

asm/vmc/jap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Mallorca ya no caben más piscinas: ecologistas denuncian que en la última década se han construido más de 10.500, a un ritmo de tres por día

La organización Terraferida reclama que se prohíba por completo la concesión de licencias para construir nuevas piscinas, salvo que sean públicas o comunitarias

En Mallorca ya no caben más piscinas: ecologistas denuncian que en la última década se han construido más de 10.500, a un ritmo de tres por día

Buitrago de Lozoya vuelve a la Edad Media: feria, cetrería, dragones y espectáculos callejeros

La localidad de Madrid permite conocer uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la región

Buitrago de Lozoya vuelve a la Edad Media: feria, cetrería, dragones y espectáculos callejeros

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

La degradación de la batería, el coste de algunas reparaciones, la dependencia del software y la posible pérdida de compatibilidad con nuevas funciones son algunos de los factores que menciona Nemo Reporter al analizar los límites de durabilidad y uso de los coches eléctricos

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

El narco más buscado de Alemania, un boxeador experto que cambiaba de nombre cada tres meses, detenido en España

ECONOMÍA

El ‘modelo California’ que Reino Unido quiere importar para aliviar el problema de la vivienda: amenaza con desatar una protesta vecinal

El ‘modelo California’ que Reino Unido quiere importar para aliviar el problema de la vivienda: amenaza con desatar una protesta vecinal

Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

Cuánto puedo ingresar en el banco sin que salten las alarmas de Hacienda: los límites de dinero en efectivo que vigila la Agencia Tributaria

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuándo se cobra el paro en septiembre de 2026: qué día paga CaixaBank, ING, BBVA y otros bancos

DEPORTES

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones