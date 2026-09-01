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El descuento del diésel sube hoy a 20 céntimos/litro y el de la gasolina baja a 5 céntimos

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Madrid, 1 sep (EFE).- El gasóleo de automoción cuenta desde hoy martes con un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro, el doble del aplicado durante este agosto (10 céntimos por litro), mientras que la rebaja de la gasolina se reducirá de los 10 céntimos el litro de agosto a 5 céntimos el litro.

La rebaja del diésel se produce después de que el gasóleo se encareciera un 15,7 % en julio, puesto que el decreto del plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio estableció que la retirada progresiva de las medidas de apoyo podía verse interrumpida si se producía una subida importante del precio, para lo que reguló una cláusula de salvaguardia.

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En virtud de esta cláusula, si el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o el gasóleo supera el 15 % en junio se activaría un descuento ampliado de 20 céntimos el litro en agosto y si lo hacía en julio, se aplicaría en septiembre.

En junio, la inflación de la gasolina y el gasóleo se mantuvo por debajo de ese umbral del 15 %, por lo que avanzó la retirada progresiva del descuento, pero en julio el diésel se encareció un 15,7 %, con lo que la cláusula se activó de forma automática.

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Así, a partir del 1 de septiembre, el impuesto de hidrocarburos del diésel se verá reducido en 20 céntimos el litro, mientras que el descuento de la gasolina será de sólo 5 céntimos por litro, ya que este carburante se encareció un 7,3 % en julio, lejos del umbral del 15 % que activa la cláusula.

El real decreto ley aprobado a finales de junio reformuló las ayudas fiscales a los carburantes que habían estado vigentes desde marzo, de manera que el IVA volvió al tipo general del 21 % y las bonificaciones se concentraron en el impuesto de hidrocarburos, con un descuento decreciente (15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre).

El dato adelantado de la inflación de agosto muestra un nuevo encarecimiento de los carburantes -todavía sin cuantificar hasta que se publique el indicador completo-, pero el decreto no prevé que el IPC de agosto active nuevos descuentos.

De hecho, el plan de respuesta sólo prevé la aplicación de estas medidas de ayuda hasta finales de septiembre, aunque el Gobierno asegura que "mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española". EFECOM

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