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El Córdoba incorpora al central portugués Nélson Monte cedido por el Almería

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Córdoba, 2 sep (EFE).- El Córdoba ha oficializado sobre la bocina del cierre del mercado de fichajes la incorporación del defensa central portugués Nélson Monte, quien llega en calidad de cedido procedente del Almería para reforzar la zaga blanquiverde durante la presente temporada.

La entidad cordobesista recurre a este jugador de 31 años, inédito en las tres primeras jornadas del campeonato liguero con el conjunto almeriense, ante la necesidad imperiosa de sumar contundencia y experiencia a una línea defensiva que ha encajado siete goles en el arranque de la competición.

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Este movimiento de última hora soluciona los problemas de efectivos en la retaguardia del equipo dirigido por Iván Ania, acentuados tras la reciente salida de otras piezas defensivas como Vilarrasa, que ha obligado a Iván Ania a optar por Albarrán a banda cambiada en el lateral, dejando el centro de la zaga con solo 3 efectivos ante la lesión de Fomeyem.

El defensa luso emprende así una nueva etapa en el fútbol español avalado por su reciente trayectoria en el Málaga, club con el que logró el ascenso a la división de plata, antes de su regreso al Almería, donde disputó veintiocho encuentros el pasado curso rozando el retorno a la máxima categoría. EFE

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