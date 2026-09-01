España

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de septiembre

Como cada martes, aquí está la combinación ganadora del sorteo anunciado por Juegos Once

Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Con esta lotería puedes ganar hasta 500 mil euros (Infobae)
Guardar

Conoce en este instante los números ganadoresdel Cupón Diario de la Once de este 1 de septiembre efectuado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Oncejamás caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo llevaste a cabo en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: martes, 1 de septiembre de 2026

Número: 61167

Serie: 020

El Cupón Diario de la Once se realiza cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

PUBLICIDAD

Plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Paso a paso cómo jugar en el Cupón Diario

Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es entrar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes seleccionar la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un informe policial apunta a que agentes marroquíes planificaron y guiaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El documento, remitido a la jueza María Tardón, recoge alertas previas a Interior y analiza una posible operación organizada desde Marruecos

Un informe policial apunta a que agentes marroquíes planificaron y guiaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

El escrito aclara que el Ayuntamiento de la capital puede organizar un “acto institucional”, una figura distinta a la manifestación ciudadana y que no requiere el mismo marco jurídico que regula el ejercicio del derecho de reunión

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este martes

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 1 de septiembre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 1 de septiembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 1 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un informe policial apunta a que agentes marroquíes planificaron y guiaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Un informe policial apunta a que agentes marroquíes planificaron y guiaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La UE contradice a Pedro Sánchez: cree que Rusia “ha sacado partido” de la crisis migratoria en Ceuta, pero no tiene pruebas de que la provocara

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

ECONOMÍA

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

La Justicia confirma el desahucio de una mujer que vivió con su abuela hasta su muerte: la tía se quedó con toda la herencia por un error que cometió la sobrina

Una empresa debe indemnizar a una empleada con 3.750 € por tardar en activar el protocolo antiacoso y con 38.081 € por despido

El Supremo anula los intereses de hipotecas inversas por falta de transparencia: los bancos deben devolver lo cobrado a los jubilados

Un matrimonio de jubilados se va de vacaciones cuatro veces al año con su pensión conjunta de 2.400 euros y sin pagar alojamiento: ahorran cerca de 5.000 euros

DEPORTES

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes

Roger Federer se rinde ante Rafa Jódar: “La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble”