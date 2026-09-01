El Burgos-Barça Atletic abrirá la Liga U y Real Madrid-Valencia en la primera jornada

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Madrid, 1 sep (EFE).- El encuentro Burgos Grupo de Santiago-Barça Atletic abrirá a las 17.00 horas del 25 de septiembre la segunda edición de la Liga U, mientras que el Real Madrid empezará la defensa del título dos horas más tarde ante el Valencia, según el calendario anunciado este martes.

La primera fase de este torneo para las jóvenes promesas del baloncesto español, organizada conjuntamente por la Federación Española (FEB) y la ACB, se prolongará hasta el 19 de diciembre. Después se disputará el 23 el 'play-out', que jugarán el quinto y el sexto del grupo A con el tercero y el segundo del B.

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La segunda fase empezará el 4 de enero y acabará el 17 de abril, y la final entre seis se jugará del 13 al 16 de mayo.

El primer duelo entre Barcelona y Real Madrid se disputará el viernes 23 de octubre (17.00 horas) en la cancha azulgrana en la quinta jornada y la vuelta será en la decimotercera, el viernes 11 de diciembre (17.00 horas).

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Los 14 equipos han quedado distribuidos de esta forma:

Grupo A: Real Madrid-Barça Atletic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación Canarias, Valencia y Girona

Grupo B: Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Euskaltax Bilbao, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alharín de la Torre y Obradoiro.

- Primera jornada:

. Grupo A: Burgos Grupo Santiago-Barça Atlétic (25/9, 17.00), Real Madrid-Valencia (25/9, 19.00) y Casademont Zaragoza-Fundación Canarias (25/9, 20.30).

. Grupo B: UCAM Murcia-Euskaltax Bilbao (25/9, 20.30), Unicaja Alhaurín de la Torre-Obradoiro (25/9, 20.30) y Kids&Us Manresa-Joventut Badalona (26/9, 12.00). EFE