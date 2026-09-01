El Bosna Sarajevo reemplaza al Mónaco en la Eurocopa

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Redacción deportes, 1 sep (EFE).- El Bosna Sarajevo bosnio reemplazará en la Eurocopa de baloncesto 2026/27 al Mónaco, que según los organizadores no cumple los requisitos para participar en la competición al no poder cumplir lo establecido en los estatutos oficiales del torneo.

El conjunto monegasco, que ya se quedó fuera de la Euroliga y de la liga francesa afectado por una profinda crisis financiera, deja así hueco en el grupo D del torneo continental al histórico Bosna junto al Bahcesehir Istanbul, el Balkan Botevgrad, el Kid&Us Manresa, el Lietkabelis Panevezys, el PAOK, el Ratiopharm Ulm y el Roma.

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Gracias a esta decisión el equipo bosnio volverá a la Eurocopa, competición en la que tan solo había jugado en la campaña 2007-08, en la que jugó el encuentro más largo de la historia del torneo ante el Alba Berlín, ante el que perdió por 141-127 tras cuatro prórrogas el 4 de diciembre de 2007.

Pese a este resultado, el Bosna Sarajevo accedió a las rondas eliminatorias antes de ser eliminado por el Gran Canaria.

Es el vigente cambpeón de Bosnia y Herzegovina después de haber logrado la pasada temporada su quinto título liguero, éxito que se une a los tres campeonatos yugoslavos que logró en 1978, 1980 y 1983.

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En el plano internacional su mayor logro se produjo el 5 de abril de 1979, cuando ganó la Copa de Europa al derrotar en la final al Varese por 96-93 en Grenoble (Francia).

Liderado por Mirza Delibasic y Zarko Varajic, que estableció el récord de anotación en una final con 45 puntos, fue el primer club de la antigua Yugoslavia en ganar esta competición.

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Su regreso se producirá el 30 de septiembre en la cancha del Lietkabelis, 6.791 días después desde su última aparición. EFE