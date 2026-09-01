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El Atlético ficha al delantero Jonathan David hasta final de campaña con opción de compra

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(Actualiza con datos económicos facilitados por el Juventus)

Madrid, 1 sep (EFE).- El Atlético de Madrid completó este martes, a cuatro horas del cierre del mercado, el fichaje del delantero internacional canadiense Jonathan David, cedido desde el Juventus hasta el final de la temporada con una opción de compra al término de la misma de 25 millones de euros.

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"El acuerdo también implica el derecho del Atlético de Madrid a adquirir los derechos de registro del jugador de forma permanente. La contraprestación acordada por la posible venta definitiva es de 25 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios financieros", anunció el club italiano en un comunicado.

“Habitualmente actúa como delantero centro, aunque su perfil va mucho más allá de su capacidad para finalizar las jugadas. Jonathan David destaca por su movilidad, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su versatilidad en la parcela ofensiva”, destacó el Atlético en el anuncio de su contratación.

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El atacante viene como nuevo recurso ofensivo para competir y complementar a Julián Alvarez, que permanecerá en el equipo, y Alexander Sorloth, ahora lesionado, pero listo en breve de una lesión muscular, más allá de las otras alternativas que hay para el ataque como Ademola Lookman, Alex Baena o Arnau Ortiz, sin ser delanteros.

Jonathan David, de 26 años, es el quinto fichaje del Atlético en este mercado de verano, tras las incorporaciones del defensa central Cristian ‘Cuti’ Romero, el lateral Alejandro Grimaldo, el medio centro Morten Hjulmand y el atacante Kang in Lee. Todos ellos, menos el internacional argentino, han debutado ya en esta temporada con el conjunto rojiblanco, que ha jugado tres partidos, con dos victorias y un empate.

Máximo goleador histórico de la selección canadiense, ya estuvo Jonathan David en la agenda del Atlético de Madrid en el pasado, cuando aún jugaba en el Lille, con 109 goles en 232 partidos, a lo largo de cinco temporadas, de los 20 los 25 años: en 2024-25 anotó 25 tantos, en 2023-24 sumó 26, en 2022-23 alcanzó también 26, en 2021-22 llegó a 19 y en 2020-21 logró trece.

Sin embargo, en el Juventus no ha sido igual. Fichado como agente libre en julio de 2025, su única campaña hasta ahora en el equipo italiano ha arrojado peores números que en cualquiera de las anteriores en el Lille: solo ha marcado ocho goles a lo largo de sus 47 duelos en 2025-26, con 2.385 minutos disputados. Es un gol cada 298 minutos de juego, lejos de su efectividad en Francia.

Internacional en 82 ocasiones con la selección de Canadá con 42 goles, su primer equipo profesional fue el Gante, con el que jugó 83 partidos y marcó 37 goles antes de su traspaso por 27 millones de euros al Lille, con el que fue campeón de Francia en 2020-21. Es la última vez que el París Saint Germain no fue campeón de la liga francesa.

“Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 2000, aunque muy pronto se trasladó a Haití, donde vivió hasta los seis años. A esa edad se mudó a la capital canadiense, Ottawa, donde se formó futbolísticamente. Su progresión llamó la atención del Gante, que apostó por incorporarlo a sus filas en 2018”, repasó el Atlético sobre sus inicios en el fútbol. EFE

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