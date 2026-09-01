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Ecologistas exigen al Gobierno que publique el Plan de Restauración y eleve su ambición

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Madrid, 1 sep (EFE).- Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima han exigido este martes al Gobierno que publique el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza remitido este lunes a la Comisión Europea y han advertido de que el plan presenta una "ambición muy limitada" y con "importantes lagunas de conocimiento y transparencia".

Las organizaciones ecologistas han denunciado, además, en un comunicado conjunto la falta de "participación real" durante la elaboración del documento, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) asegura haber desarrollado mediante un amplio proceso de participación pública.

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Ecologistas y Juventud por el Clima detallan que se han producido "repetidas reuniones sin acceso a la información técnica necesaria para poder realizar aportaciones de fondo" y cuestionan la manera en la que se ha "incorporado lo recogido en la consulta ciudadana".

Así, las organizaciones consideran que España ha pasado de ser uno de los Estados miembros que defendieron con mayor firmeza el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza a presentar ahora un proyecto que, "a tenor de los datos publicados", parte de una ambición limitada.

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Por ejemplo, en el ámbito marino el plan plantea actuaciones en menos de un 1 % de la superficie marina estatal y en los ríos se prevé recuperar 65 kilómetros de cursos de agua de flujo libre antes de 2030 (lejos de los 3.000 kilómetros que establece como objetivo su propia Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para ese mismo año), precisan.

"El próximo año debe servir para corregir el rumbo hacia una restauración de la naturaleza que ponga en el centro la vida humana y no humana", concluye el comunicado.

El Plan establece medidas para la restauración de ecosistemas terrestres, costeros, marinos, fluviales y urbanos, así como para la recuperación de poblaciones de polinizadores.

La Comisión Europea analizará el proyecto presentado por España y podrá formular observaciones. La versión final del Plan debe ser remitida a la Comisión antes del 1 de septiembre de 2027. EFE

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