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Defensa compra granadas de mortero para mantener las reservas de munición por 111 millones

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la adquisición de granadas de mortero por más de 111 millones de euros para completar las reservas de munición y mantener al mismo tiempo unos niveles que permitan la instrucción de las unidades.

Las granadas irán destinadas al Ejército de Tierra, al Ejército del Aire y del Espacio y a la Armada para la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional y durante la fase de preparación para el traslado a zona de operaciones por las unidades proyectadas, han informado fuentes de Defensa.

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El valor estimado del acuerdo marco asciende a 111.348.930 euros.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado otro acuerdo para la contratación de los servicios de apoyo integral de ingeniería y sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo los sistemas comunes y logísticos, documentación, bancos, simuladores y equipos de apoyo.

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Este acuerdo, que sustituye al vigente, adjudicado en 2023, garantizará la contratación de estos servicios de apoyo integral y la continuidad de las actuaciones de ingeniería y sostenimiento para el mantenimiento de estos sistemas de acuerdo con los requisitos de la normativa de aeronavegabilidad, complementando y apoyando la actuación del Mando de Apoyo Logístico, de sus centros logísticos y de las unidades los operan.

El valor estimado del acuerdo es de 153,3 millones de euros.

También ha dado luz verde al contrato para la adquisición de un buque multipropósito clase Carnota con capacidad de remolque de altura.

Con esta compra se dotará a la Armada de modernas y nuevas capacidades de remolque de altura, de transporte logístico, de transporte y suministro de agua y combustible, y de respuesta ante desastres y catástrofes.

Este buque asegura el apoyo al despliegue de otras unidades militares nacionales o de países aliados, su sostenimiento en operaciones y su repliegue, según Defensa.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 30.000.000 euros y una duración hasta el 1 de julio de 2027, hasta el plazo ofertado por el adjudicatario o hasta el cumplimiento del objeto del contrato.

Asimismo ha autorizado el suministro de víveres en todo el territorio nacional a los Buques, Unidades e Instalaciones de la Armada para la correcta alimentación de su personal y de todo aquel personal autorizado, por un importe de 100.000.000 euros.

Este nuevo acuerdo, que sustituirá al de 2023, garantizará la continuidad del suministro de víveres mediante un sistema ágil y moderno de pedidos que permite reponer las existencias, a medida que se va produciendo la salida del material que se va solicitando en función de las necesidades existentes en cada momento.

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de cascos de combate para el Ejército de Tierra por un importe de 61,5 millones de euros.

Este acuerdo permitirá dotar al Ejército de Tierra de un elemento esencial de combate personal en todas las operaciones en las que España participe bajo mandato ONU, OTAN, UE, o de las que se deriven de un acuerdo internacional.

Por último, ha aprobado la compra de carretillas elevadoras todoterreno y eléctricas para el Ejército de Tierra con el objetivo de renovar la flota, tanto en unidades operativas como logísticas, por un valor estimado de 43.556.000 euros.

Estos vehículos, según Defensa, son esenciales para posibilitar las operaciones de acarreo y manipulación de cargas, y debido a su antigüedad, cercanos al fin de su vida útil, presentan un bajo grado de operatividad. EFE

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