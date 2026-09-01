Agitado mercado para el Levante con ventas millonarias y hasta once fichajes

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València, 2 sep (EFE).- El Levante ha completado un agitado mercado de fichajes en el que su gran operación ha sido la venta de Carlos Espí al Real Madrid y realizó hasta once fichajes para que el objetivo de permanecer en Primera División lo pueda lograr sin el sufrimiento del curso anterior.

El gran movimiento del verano en el mercado del Levante fue la venta del delantero Carlos Espí al Real Madrid por los 25 millones de euros de su cláusula. Fue su venta más cuantiosa, pero no la única. Porque en el último día del mercado vendió a Carlos Álvarez al Club América mexicano por algo más de seis millones de euros, en una operación todavía por ser confirmada por ambos clubes.

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Espí fue el gran goleador de la pasada temporada con once dianas, mientras que el mediapunta sevillano se marcha del Levante tres temporadas después y tras haber logrado en mayo de 2025 el gol que sirvió al cuadro valenciano para ganar en Burgos y regresar a Primera División.

Además, el Levante también completó los traspasos de Kervin Arriaga (AEK Atenas) y Kareem Tunde (West Brom) por unos tres millones de euros en cada operación.

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Con estos ingresos, el Levante pudo aumentar su margen de maniobra durante el verano y en total, el Levante ha incorporado once futbolistas. Enzo Bardeli y Aïssa Mandi llegaron libres, por Yanis Musuayi el Levante invirtió 2,5 millones y cedidos se incorporaron Dani Requena (Villarreal), Hugo Sotelo (Celta), Thiago Fernández (Villarreal), Ifeanyi Ndukwe (Liverpool), Axel Tape (Bayer Leverkusen) y Petar Ratkov (Lazio).

Además, el portero Mathew Ryan y el lateral Manu Sánchez regresaron al Levante tras haber jugado la pasada temporada ya con la camiseta azulgrana.

Pudo haber un décimo segundo fichaje, pero la negociación entre el Levante y el Stade Reims francés para que llegara cedido el defensa Sergio Akieme al equipo valenciano se retrasó y llegó fuera de tiempo a LaLiga.

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Al margen de las ventas, el Levante también decidió no ofrecer la renovación a los capitanes Pablo Martínez y José Luis Morales, Diego Pampín acabó su contrato, Unai Elgezabal se fue al Eibar, Edgar Alcañiz al filial del Atlético de Madrid y ha cedido a Dani Martín (Valladolid), Tay Abed (Valladolid) y Martin Krug (Juventud Torremolinos) y el lateral Xavi Grande rescindió su contrato con el equipo valenciano. EFE

pzm/plv