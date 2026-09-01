Aganzo, sobre la ausencia de Tebas en los premios: "No voy a entrar en conflicto"

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Madrid, 1 sep (EFE).- David Aganzo, presidente de AFE, evitó "entrar en conflicto" por la ausencia este martes en los premios del sindicato de Javier Tebas, máximo dirigente de LaLiga, y dijo que el "inicio de temporada se puede mejorar porque no ha sido el adecuado para algunos compañeros".

Aganzo ejerció de anfitrión en el Florida Park, mítica sala de fiestas de Madrid, dónde se celebraron los premios que coronaron como mejores jugadores de la máxima categoría al delantero Lamine Yamal y a la centrocampista Patri Guijarro, ambos del futbolista.

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A la gala no acudió Javier Tebas, presidente de LaLiga, aunque sí representantes de otras entidades como Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, o Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

"No voy a entrar en conflicto. Ha recibido la invitación. Hay gente que no ha podido asistir por trabajo e imagino que él no ha podido estar aquí. Al final los futbolistas, LaLiga y la Federación tenemos que estar juntos para que el fútbol funcione", dijo Aganzo, a los medios de comunicación.

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"Yo quiero lo mejor para la Liga pero también lógicamente para que sea la mejor Liga tiene que tener buenas condiciones para los futbolistas. Creo que el inicio de temporada no ha sido el adecuado. Ha habido compañeros que no han podido jugar, que han estado en el Mundial, que han jugado pocos minutos. Creo que se puede mejorar”, confesó. EFE