99-90. El Breogán sigue invicto en la pretemporada tras derrotar al Mega serbio

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Lugo, 1 sep (EFE).- El Río Breogán sumó una nueva victoria, la tercera en otros tantos partidos de pretemporada, tras vencer con claridad al KK Mega Superbet (99-90).

El equipo gallego dominó el partido desde el primer cuarto. Liderado por Rasir Bolton y Francis Alonso, con Víctor Arteaga haciendo daño en la pintura, el Breogán pronto se escapó en el marcador, pese a los buenos minutos del joven Ognjen Srzentic.

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El parcial 11-2 de salida obligó al técnico balcánico a pedir su primer tiempo. Su equipo subió su nivel de intensidad y se acercó en el marcador. No obstante, los triples del Breogán -nueve al descanso, seis más que su rival- le dieron una renta de nueve puntos al descanso (49-40) pese al acierto de Andrej Lucic y Nikolic.

Luis Casimiro reservó a los tres jugadores que disputaron las ventanas FIBA —Mavra, Brankovic y Kasibabu— y a Aleksa Ilić. Pero su equipo, como ya había hecho ante el Sporting de Portugal y el Real Madrid, mostró una gran imagen.

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Y eso que en el arranque del tercer cuarto el KK Mega mantuvo el nivel, obligando mucho más a un Breogán que no consiguió despegarse hasta que la dirección de Bolton y dos triples de Aranitovic le permitieron pegar un arreón (62-51). En el último cuarto, pese a que los serbios amenazaron con volver con un parcial 4-10, el Breogán tiró de experiencia para mantenerse invicto.

Ficha técnica:

99 Río Breogán (25+24+27+23): Tevin Brown (9), Bolton (12), Peris (9), Andric (6) y Arteaga (13) -cinco inicial- Francis Alonso (21), Tamba (6), Aranitovic (9), Erik Quintela (5) y Edgar Vicedo (9).

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90 Mega Superbet (15+25+20+30): Lucas Maniema (7), Boskovic (12), Andrej Musicki (-), Pavle Backo (10) y Ognjen Srzentic (13) -cinco inicial- Tarik Hrejla (3), Nikolic (16), Paunov (5) y Andrej Lucic (24).

Árbitros: Carlos Cortés, Esperanza Mendoza y David Sánchez.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. EFE

dmg/jl