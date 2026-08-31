Sánchez denuncia la "impunidad" con la que actúa Ayuso comprándose "un aticazo" y exige a Feijóo que aclare "qué sabía"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este lunes la "impunidad" con la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, actúa al comprarse un "aticazo con la pasta de los madrileños" para vivir, a la vez que ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "qué sabía" en abril sobre este inmueble.

Sánchez ha afirmado que a Ayuso "le han pillado" queriéndose comprar un ático con el dinero de los ciudadanos y ha subrayado que el PP tiene un "problema muy serio" con esta polémica, "a no ser, como siempre, que la ley del embudo sea lo que se aplique". "Muy ancho para otros y muy estrecho para uno", ha dicho en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

En su opinión, el PP tiene que ejercer "transparencia y, en segundo lugar, rendición de cuentas", además de una "exigencia de responsabilidades" como las que la oposición le reclama a él por los casos de corrupción que han afectado al PSOE.

Ante la compra del ático, el presidente del Gobierno ha pedido responsabilidades al líder del PP después de que, en una entrevista con Europa Press, Feijóo afirmase que la Comunidad de Madrid ya le había comentado en abril que buscaba sede por obras en la Puerta del Sol.

PUBLICIDAD

"¿Qué sabía en abril?", ha espetado Sánchez, que ha señalado que la propia Ayuso dijo que "no sabía nada" sobre la compra del ático. Asimismo, ha reprochado a la presidenta madrileña la adquisición de un "aticazo con el dinero de los madrileños", de "400 metros" y con terraza", mientras su gobierno autonómico no aplica la ley de vivienda.

CON OTROS HAY "CELERIDAD EN LAS CAUSAS"

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo también ha reprochado la "sensación de impunidad" con la que a su juicio "algunos dirigentes de la derecha actúan, y razones tienen para sentirse impunes". En cambio, Sánchez ha cuestionado la "celeridad" de los jueces con "algunas causas", en referencia velada a las que afectan a la izquierda. "Es bastante evidente. Esto no es una opinión, esto es un hecho", ha apostillado.

PUBLICIDAD

En este contexto, ha insistido en la "impunidad" sobre Ayuso que, por un lado, pone en Idealista su piso en venta y, en paralelo, le dice a una empresa que le compre un piso, "no cualquiera", porque "soy la presidenta de la Comunidad de Madrid".