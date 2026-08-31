Sánchez convoca mañana el Consejo de Seguridad Nacional antes de aprobar ayudas para Ceuta

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Madrid, 31 ago (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado por segunda semana consecutiva una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros que aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y en el que participarán 17 ministros.

La nueva reunión de este órgano encargado de asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, se produce justo una semana después de la primera que mantuvo el Consejo tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta.

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A ella acudirán todos los ministros excepto la titular de Defensa, Margarita Robles, de viaje oficial en Irlanda; el de Agricultura, Luis Planas, que se encuentra en la República de Palaos; la de Vivienda, Isabel Rodríguez, el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne a iniciativa del presidente como mínimo con carácter bimestral o cuantas veces lo considere necesario, así como cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo requieran.

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A lo largo de este año, y además del de la pasada semana, Sánchez lo ha convocado otra vez, en concreto el 21 de abril.

Tras esta reunión, el Consejo de Ministros dará luz verde, entre otras cuestiones, a un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y que incluye una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en esta ciudad autónoma como en Melilla. EFE

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