Aucas vence a Libertad y amplía su opción en Ecuador para ir a la Libertadores 2027

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Guayaquil (Ecuador), 30 ago (EFE).- El Aucas venció este domingo 1-0 a Libertad y amplió sus opciones para ir a la Copa Libertadores de 2027, al ubicarse en el segundo lugar con 47 puntos, 21 menos que el líder, Independiente del Valle, al término de la vigésima séptima fecha de la liga profesional ecuatoriana.

El partido se definió con tanto de Emerson Quiñónez después de un sinnúmero de ocasiones creadas por los atacantes de ambos equipos, controladas por la destacada actuación de los porteros Hamilton Piedra, del Aucas, y David Cabezas, del Libertad, equipo que quedó séptimo con 37 unidades.

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Por su parte, el Macará dio un paso importante en busca de un billete para la Libertadores de 2027 al imponerse a domicilio contra el Orense por 1-2, con una gran actuación del atacante argentino Agustín Campana, autor de los dos tantos, acumulando 45 puntos y ubicándose en el tercer puesto.

El Orense, que descontó a través de Bryan Quiñónez, se quedó en el decimotercer lugar con 30 unidades, y está entre los equipos que podrían perder la categoría para la próxima temporada.

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Entretanto, el Emelec ofrendó una sufrida victoria a su debutante entrenador, el argentino Ezequiel Medrán, al ganarle por 2-1 al Leones del Norte con anotaciones de Juan Pablo Ruíz y Aníbal Leguizamón.

El tanto de Leguizamón cayó en el minuto 90+6, cuando parecía que Leones del Norte le arrebataba un punto gracias al tanto de Juan Luis Anangonó. Con este triunfo, Emelec quedó undécimo con 35 puntos, los mismos que Leones del Norte, que es décimo.

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Al término de la vigésima séptima fecha, el Independiente del Valle quedó con 68 puntos tras el empate 2-2 ante Universidad Católica; Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió por 2-1 ante Guayaquil City pero continuó quinto con 41 unidades, y el Barcelona, que perdió 2-0 contra el Manta, seguirá sexto con 39.

La tabla de goleadores la lidera el uruguayo Franco Posse, de Macará, con 11 tantos; los ecuatorianos Ronie Carrillo, de Emelec, y Edinson Mero, de Guayaquil City, le siguen con 10 cada uno.

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Juan Anangonó, de Leones del Norte, y el argentino Agustín Herrera, de Orense, tienen 9 celebraciones cada uno. EFE