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Una 'Armada de la Solidaridad' y una concentración motera llenan la bahía de Ceuta de banderas de España

29/08/2026 Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 29 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La movilización, de marcado carácter pacífico, ha sido convocada por varias asociaciones vecinales bajo el lema 'Ceuta unida, Ceuta en paz'. Otra marcha prevista para esta noche ha sido finalmente cancelada por sus organizadores para evitar que se les unan personas "que alienten la violencia", alertados por la posible llegada de grupos ultra. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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La bahía sur de Ceuta se ha llenado este domingo de banderas de España y de muestras de apoyo al pueblo ceutí durante una jornada marcada por la navegación de la denominada 'Armada de la Solidaridad' y una concentración motera que ha recorrido posteriormente las calles de la ciudad.

La flotilla solidaria, compuesta por cerca de un centenar de embarcaciones procedentes principalmente de la Costa del Sol y de la provincia de Cádiz, a las que se han sumado barcos de Ceuta, ha navegado frente al litoral ceutí haciendo sonar sus bocinas y exhibiendo banderas de España mientras sus tripulantes han coreado mensajes como "no estáis solos".

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Las primeras embarcaciones habían comenzado a llegar al Puerto Deportivo de Ceuta durante la jornada del sábado desde distintos puntos de Andalucía. Alrededor de 60 barcos arribaron entonces a la ciudad, donde fueron recibidos por numerosos ciudadanos al grito de "Ceuta no está sola".

A partir del mediodía de este domingo, las embarcaciones han abandonado de forma escalonada el puerto deportivo para realizar un recorrido conjunto por aguas próximas a la ciudad. La ruta ha discurrido por la zona de San Amaro y El Desnarigado hasta alcanzar la playa del Chorrillo.

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Cientos de ceutíes se han concentrado en las playas del Chorrillo y de la Ribera para recibir a la flotilla entre aplausos. Muchos asistentes han portado banderas de España y de Ceuta y algunos han seguido el paso de las embarcaciones visiblemente emocionados, llegando incluso a las lágrimas.

Durante el recorrido, desde los barcos han sonado canciones como 'Viva España' y 'Resistiré', mientras las bocinas de las embarcaciones acompañaban el desfile marítimo.

De forma paralela, desde las 12.00 horas se ha desarrollado una concentración motera en las Murallas Reales, junto a la bahía sur, en la que decenas de participantes han mostrado también su respaldo a la ciudad.

Según han explicado los organizadores, la convocatoria ha tenido como objetivo expresar de manera pacífica la preocupación de los participantes por la situación actual de Ceuta y reivindicar la defensa de la seguridad, la convivencia, la integridad territorial y los intereses de los ciudadanos ceutíes.

Tras la concentración inicial, los motoristas han realizado un recorrido organizado por distintas vías públicas de la ciudad hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, exhibiendo igualmente banderas de España y coreando lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Ceuta es España".

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