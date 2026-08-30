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Sara Ouzande logra su segunda medalla en Poznan

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- La asturiana Sara Ouzande, plata con el barco del K4 500, logró este domingo su segunda medalla en los Mundiales de piragüismo esprint de Poznan (Polonia) al colgarse el bronce en la final de K1 200.

Ouzande, de 30 años y que ya había sido medallista en las citas universales de Halifax 2022, Duisburgo 2023 y Milán 2025, logró acceder al podio en una final tremenda con un crono de 40.71, tras la danesa Frederikke Hauge Moercke (39.71) y la húngara Anna Lucz (40.32).

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Con este tercer podio, y a falta de las pruebas largas de 5.000 metros que comenzarán a partir de las 14.04, la selección española acumula cinco preseas, ya que en jornadas precedentes Laia Pelachs y el K4 500 de Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo fueron plata, y Carlos Arévalo en K1 200 y el C4 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez lograron sendos bronces.

En otras finales de este domingo Daniel Grijalba y Adrián Sieiro fueron cuartos en C2 500 con un tiempo de 1:40.09, a seis centésimas del bronce de los húngaros Kristof Kollar e Istvan David Juhasz (1:40.03).

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Revalidaron el título los rusos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, también vigentes campeones de Europa, con 1:39.23, con los brasileños Gabriel Assuncao Nascimento y Jacky Jamael Nascimento segundos con 1:39.81.

Antía Jácome concluyó quinta en C1 200 con 45.79, a 75 centésimas de la estadounidense Nevin Harrison, que cerró el podio con 45.04 tras la poderosa ucraniana Liudmyla Luzan (44.40) y la canadiense Sophia Jensen (44.90).

En K2 500, Enrique Adán y Carlos García acabaron en la octava plaza con 1:32.00 una prueba en la que dominaron con autoridad los alemanes Jacob Schopf y Max Lemke, con 1:27.57, al superar a los portugueses Joao Ribeiro y Messias Baptista (1:29.29) y a los checos Jakub Spicar y Daniel Havel (1:29.94).

En la versión femenina de dicha prueba, Estefanía Fernández y Begoña Lazkano fueron novenas y últimas en la final A con un crono de 1:45.21, a más de cuatro segundos del podio. Vencieron las australianas Kailey Harlen y Natalia Drobot (1:39.54), plata fueron las chinas Shimeng Yu y mengdie Yin (1:41.19) y bronce las germanas Paulina Paszek y Pauline Jagsch (1:41.20).

Mientras tanto, el bote femenino de C4 500, con Antía Jácome, Claudia Couto, Elena Gómez-Millán y Ana Cantero, finalizó en la sexta plaza y el oro fue para las chinas Xina Jiang, Anshuo Teng, Mengya Sun y Yanan Ma. EFE

(foto)

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