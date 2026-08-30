Muere una mujer tras ser rescatada inconsciente de una piscina en Camarena (Toledo)

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Toledo, 30 ago (EFE).- Una mujer ha fallecido este domingo tras haber sido rescatada inconsciente de una piscina comunitaria en Camarena (Toledo).

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el aviso se ha recibido a las 13:40 horas por el hallazgo de una mujer inconsciente en una piscina comunitaria situada en la avenida Guardia Civil de la mencionada localidad toledana.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una UVI, que ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de 56 años. EFE