Marc Márquez vence con autoridad y hace pleno en Motorland

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP 26) ha logrado el 'pleno' en el Gran Premio de Aragón de MotoGP que se ha disputado hoy domingo en el circuito Motorland de Alcañiz, por delante del español Pedro Acosta (KTM RC 16) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). EFE

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