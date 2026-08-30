La Policía Nacional investiga un robo de cable en el circuito de Fórmula Uno de Madrid

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Madrid, 30 ago (EFE).- La Policía Nacional investiga el robo de cable de unos generadores del circuito de Fórmula Uno 'Madring', que del 11 al 13 de septiembre se convertirá en la sede del Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial.

El robo de cable se produjo en una de las zonas de túnel del circuito y se detectó este domingo, según indicaron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

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El nuevo circuito de Fórmula Uno de la capital se sitúa en el distrito de Barajas, en la zona de Ifema, y cuenta con algunos sectores urbanos, una longitud de 5,4 kilómetros y 22 curvas.

La semana pasada 'Madring' albergó los test de Fórmula 3, en los que más de treinta pilotos de esa categoría probaron este nuevo circuito, que ha suscitado críticas vecinales por ruido. EFE

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