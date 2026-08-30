Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en el río Júcar en Sueca (Valencia)

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Valencia, 30 ago (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en el río Júcar a su paso por la localidad de Sueca (Valencia), ha informado a EFE la Policía Local y la Guardia Civil.

Según las fuentes municipales, el hallazgo se ha producido sobre las 14 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos ha acudido la Policía Local y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

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La Guardia Civil ha informado a EFE que sobre las 14 horas han recibido el aviso en la comandancia de Sueca de que había un cadáver flotando en el río Júcar, a la altura del Camino Azud de Cullera de la localidad de Sueca.

El cuerpo, sin identificar, ha sido recuperado por efectivos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia civil.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Almussafes se ha hecho cargo de la investigación, según las mismas fuentes.

Según avanza este domingo el periódico Levante-EMV, el cadáver fue localizado por un ciclista que circulaba en las inmediaciones, que fue quien dio aviso a los servicios de Emergencias.

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Los agentes trabajan ahora en la identificación del hombre y en determinar si el fallecimiento se produjo de forma accidental, por causas naturales o si existe alguna otra circunstancia que deba ser investigada, según el periódico. EFE