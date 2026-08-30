España, subcampeona del mundo de hockey hierba por tras caer ante Alemania (0-1)

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Wavre (Bélgica), 30 ago (EFE).- La selección española masculina de hockey perdió este domingo ante la de Alemania por 0-1 en la final del Mundial en el Belfius Hockey Arena, en la localidad belga de Wavre.

España, que jugó la tercera final mundialista de su historia y buscaba su primer oro, desaprovechó hasta cuatro penaltis córner en un encuentro que decidió un gol de Michel Struthoff en el tercer cuarto. EFE

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