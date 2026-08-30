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El muro albinegro mide la ilusión del Celta Fortuna

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Vigo/Castellón, 29 ago (EFE).- La solidez del Castellón, que todavía no ha encajado ningún gol en las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, mide la ilusión del Celta Fortuna, que suma los mismos puntos que el conjunto albinegro, cuatro, tras golear en el último partido al Andorra en Balaídos.

El nuevo proyecto de Pablo Hernández en Castalia ha vivido un inesperado frenazo en la línea de ataque. A la pérdida de Álex Calatrava y Brian Cipenga, dos de sus referentes ofensivos durante el pasado curso, se suma el escaso número de ocasiones que está generando el equipo en área rival.

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El Castellón abrió la Liga ante otro filial, el de la Real Sociedad, mostrando su versión más práctica: triunfo con un solitario tanto de Ousmane Camara. Es un serio aviso para el Celta Fortuna, que ante el Andorra se condenó con dos errores defensivos que le obligaron a firmar una épica remontada para celebrar su primer triunfo en el fútbol profesional.

Fredi Álvarez, técnico del filial vigués, agitará nuevamente su once para premiar al delantero Álvaro Marín, bigoleador en ese último partido, y a Hugo Cuenca, fichado este verano para dar un salto de calidad al joven filial celeste. La otra novedad puede estar en la línea defensiva con la entrada de Joel López.

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En el Castellón, por su parte, son baja los centrales Ilias Kostis y Fabrizio Brignani por lesión. La duda es la de Adam Jakobsen, mientras que todo apunta a que tampoco entrará en la convocatoria el último fichaje, el zaguero italiano Federico Ceccherini que llegó el viernes.

A la alineación podría regresar Agustín Sienra, lo que devolvería al lateral diestro a Jérémy Mellot, mientras que avanzaría su posición Juanjo Nieto.

- Alineaciones probables:

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes, Anxo, Joel López; Milla, Burcio, Capde, Antañón, Hugo Cuenca; Ángel Arcos y Álvaro Marín.

Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Álvaro Martín, Raúl Sánchez, Juanjo Nieto, Pablo Santiago y Camara.

Árbitra: Olatz Rivera.

Estadio: Balaídos.

Hora: 21:30. EFE

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qrg/cta/dmg/drl

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