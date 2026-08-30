El derbi Atlético-Real Madrid, el domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas

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Madrid, 30 ago (EFE).- El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 27 de septiembre a las 16:15 horas en el estadio Metropolitano, según los horarios anunciados este domingo por la competición para la quinta, sexta y séptima citas del campeonato.

En su último enfrentamiento en este campo, en septiembre del pasado año, el conjunto rojiblanco derrotó por 5-2 al Real Madrid.

- Horarios de LaLiga EA Sports:

Jornada 5:

. Viernes 11 de septiembre:

21:00. Sevilla-Valencia.

. Sábado 12 de septiembre:

14:00. Racing de Santander-Alavés.

16:15. Osasuna-Espanyol

18:30. Athletic Club-Elche.

21:00. Real Madrid-Rayo Vallecano.

. Domingo 13 de septiembre:

14:00. Celta-Málaga.

16:15. Levante-Barcelona.

18:30. Getafe-Deportivo de La Coruña.

21:00. Real -Sociedad-Atlético de Madrid.

. Lunes 14 de septiembre:

21:00. Villarreal-Betis.

Jornada 6:

. Jueves 3 de septiembre:

21:00. Real Sociedad-Celta.

. Martes 15 de septiembre:

19:00. Rayo Vallecano-Espanyol.

20:00. Alavés-Valencia.

21:30. Elche-Real Madrid.

. Miércoles 16 de septiembre:

19:00. Atlético de Madrid-Osasuna.

19:00. Deportivo de La Coruña-Sevilla.

21:30. Barcelona-Racing de Santander.

21:30. Levante-Athletic Club.

. Jueves 17 de septiembre:

19:00. Betis-Getafe.

21:30. Málaga-Villarreal.

Jornada 7:

. Viernes 18 de septiembre:

21:00. Espanyol-Elche.

. Sábado 19 de septiembre:

14:00. Osasuna-Rayo Vallecano.

16:15. Athletic Club-Alavés.

18:30. Celta-Racing de Santander.

21:00. Sevilla-Barcelona.

. Domingo 20 de septiembre:

14:00. Getafe-Málaga.

16:15. Atlético de Madrid-Real Madrid.

18:30. Deportivo de La Coruña-Betis.

18:30. Villarreal-Levante.

21:00. Valencia-Real Sociedad. EFE