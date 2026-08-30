El derbi Atlético-Real Madrid, el domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas

Madrid, 30 ago (EFE).- El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 27 de septiembre a las 16:15 horas en el estadio Metropolitano, según los horarios anunciados este domingo por la competición para la quinta, sexta y séptima citas del campeonato.
En su último enfrentamiento en este campo, en septiembre del pasado año, el conjunto rojiblanco derrotó por 5-2 al Real Madrid.
- Horarios de LaLiga EA Sports:
Jornada 5:
. Viernes 11 de septiembre:
21:00. Sevilla-Valencia.
. Sábado 12 de septiembre:
14:00. Racing de Santander-Alavés.
16:15. Osasuna-Espanyol
18:30. Athletic Club-Elche.
21:00. Real Madrid-Rayo Vallecano.
. Domingo 13 de septiembre:
14:00. Celta-Málaga.
16:15. Levante-Barcelona.
18:30. Getafe-Deportivo de La Coruña.
21:00. Real -Sociedad-Atlético de Madrid.
. Lunes 14 de septiembre:
21:00. Villarreal-Betis.
Jornada 6:
. Jueves 3 de septiembre:
21:00. Real Sociedad-Celta.
. Martes 15 de septiembre:
19:00. Rayo Vallecano-Espanyol.
20:00. Alavés-Valencia.
21:30. Elche-Real Madrid.
. Miércoles 16 de septiembre:
19:00. Atlético de Madrid-Osasuna.
19:00. Deportivo de La Coruña-Sevilla.
21:30. Barcelona-Racing de Santander.
21:30. Levante-Athletic Club.
. Jueves 17 de septiembre:
19:00. Betis-Getafe.
21:30. Málaga-Villarreal.
Jornada 7:
. Viernes 18 de septiembre:
21:00. Espanyol-Elche.
. Sábado 19 de septiembre:
14:00. Osasuna-Rayo Vallecano.
16:15. Athletic Club-Alavés.
18:30. Celta-Racing de Santander.
21:00. Sevilla-Barcelona.
. Domingo 20 de septiembre:
14:00. Getafe-Málaga.
16:15. Atlético de Madrid-Real Madrid.
18:30. Deportivo de La Coruña-Betis.
18:30. Villarreal-Levante.
21:00. Valencia-Real Sociedad. EFE
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