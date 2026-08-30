El Betis ofrece 500.000 euros por el joven delantero francés Antoine Valero

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Sevilla, 30 ago (EFE).- El Betis ha trasladado este domingo al Olympique de Marsella una oferta de 500.000 euros por el traspaso del delantero francés Antoine Valero, que milita en su filial, informó el diario L'Équipe y confirmó EFE con fuentes cercanas a la operación.

Valero, de 18 años y autor de siete goles en trece partidos con los distintos escalafones inferiores de la selección francesa, llegaría para reforzar el Betis Deportivo, de Segunda RFEF, pero con la idea de integrarse a corto plazo en la dinámica del primer equipo verdiblanco.

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Otro club francés con presencia en la próxima Liga de Campeones, el Lens, se ha interesado también por la situación del delantero, que también maneja una oferta del Olympique de Marsella para firmar su primer contrato profesional. EFE

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