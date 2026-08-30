Chus Mateo: "Con las derrotas debemos aprender poco a poco a reaccionar"

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El seleccionador español de baloncesto, Chus Mateo, confía en que, tras las dos derrotas consecutivas ante Georgia y Portugal en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, el combinado nacional ha de "aprender poco a poco a reaccionar".

El técnico madrileño, que sumó su primer tropiezo como local ante el conjunto portugués en Zaragoza, reconoció la dificultad de la cita de este lunes en Atenas ante Grecia, colista del grupo y que se juega gran parte de sus opciones de mantenerse en la pelea por las tres primeras plazas que dan el billete mundialista.

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"Es un partido complicado porque los dos tenemos necesidad de ganar. Nosotros venimos de dos derrotas y aunque somos líderes del grupo sabemos que ahora se endurecen las cosas y cada vez es más complicado para estar en la carrera por los tres primeros para clasificarnos y ellos también tienen la necesidad de conseguir la victoria, porque juegan en casa y solo tienen tres victorias, por lo que es un partido para los dos de ganar", dijo.

Mateo negó que, a pesar del gran inicio en la fase de clasificación, con cinco victorias consecutivas, se hubiera visto ya con el objetivo cumplido y recalcó que "euforia" no ha tenido nunca "y hay que ganar cada partido".

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"Ni antes fue fácil, ni ahora va a ser más difícil, no hay que volverse locos ni dramatizar con las derrotas ni eufóricos cuando se logran cinco victorias", agregó.

Por ello, apostó por "tener los pies en el suelo, aprender de las derrotas, que es donde más se aprende y que tienes que saber leer", concluyó el seleccionador español. EFE

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fps/cmm