3-1. El Athletic remonta y se impone con claridad al Badalona Women

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Bilbao, 30 ago (EFE).- El Athletic Club ganó al Badalona Women en Lezama después de remontar con goles de Clara Pinedo, Ane Azkona y Jone Amezaga el tanto inicial de Irina Uribe y firmar un claro 3-1 en el estreno del nuevo proyecto de Víctor Martín en el banquillo rojiblanco.

Arrancó mejor el partido el Badalona que antes del cuarto de hora se puso por delante tras una excelente pase filtrado de Sonia Majarín sobre la llegada de Irina. La delantera ganó la espalda a las centrales y tocó con calidad para evitar la salida de Nanclares.

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Un duro golpe que afianzó al equipo de Marc Ballester, mejor colocado con una presión adelantada que dificultó la salida de pelota local.

No acertaba el Athletic a crear peligro hasta que en una acción aislada Valero retrasó la pelota de cabeza a Pinedo, que enganchó una gran volea para sorprender a María y poner el 1-1 a cinco minutos para el final de la primera parte.

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El gol despertó al Athletic que pudo haberse ido incluso con ventaja al descanso en otro tiro de Pinedo tras un despeje defectuoso de María que Cubedo salvó sobre la misma línea.

La recta final del primer tiempo marcó el arranque de una segunda parte en la que el Athletic fue a más ante un Badalona que perdió la solidez inicial, a pesar de un primer aviso de Lucía que desbarató Nanclares.

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Campos y Zugasti amagaron y en el 72 Azkona, que acababa de entrar al campo, hizo el segundo de las locales tras aprovechar un error garrafal de la defensa catalana.

El Badalona adelantó líneas, pero en un contragoles Amezaga sacó partido de un buen pase en profundidad de Pinedo para sentenciar el partido. La atacante sortó con calidad la salida María con un sutil toque por encima de la portera y rubricó el 3-1.

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Ficha técnica:

3 - Athletic Club: Nanclares; Landaluze (Amaia Martínez, min. 86), Maddi, Bibi; Vilariño, Valero, Oguiza (Amezaga, min. 59), Garazi (Nerea Benito, min. 71); Campos (Campos, min. 71), Pinedo y Zugasti (Iribarren, min. 59).

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1 - Badalona Women: María; Itzi (Mirari, min. 76), Pujadas, Cubedo, Majarín; Losada (Llompart, min. 46), Lucía (Lorena, min. 76); Julve, Lauri (Paula, min. 66), Irina; y Sheila.

Goles: 0-1, min.13: Irina. 1-1, min.41: Pinedo. 2-1, min.72: Azkona. 3-1, min.77: Amezaga.

Árbitro: María Gloria Planes. Mostró tarjetas amarillas a Zugasti (min.48+), Pinillos (min.67), Maddi (min.69), Iribarren (min.79), Pujadas (min.82), Pinedo (min.83), Mirari (min.84) y Bibi (min.90).

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Incidencias: partido de la primera jornada de la Liga F disputado en Lezama con 662 espectadores en las gradas. EFE

ibn/cmm