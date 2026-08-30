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113-91. El Kids&Us Manresa se da un festín en su estreno de pretemporada ante el Cheshire

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Navàs (Barcelona), 30 ago (EFE).- El Kids&Us Manresa se dio un festín este domingo en su estreno de pretemporada con un contundente triunfo por 113-91 ante el Cheshire Phoenix inglés.

El partido ya se rompió en la primera mitad con un parcial de 60-39 que dejó el duelo sentenciado. El conjunto inglés llegaba al encuentro después de disputar 12 horas antes un duelo ante el Bàsquet Girona, que también perdió por 93-77.

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Los del Bages arrancaron el partido con la sexta marcha en el acelerador puesta, algo atípico en un primer partido de pretemporada, y rápidamente pusieron un 27-16 en el marcador con la novedad de la vuelta del base Hugo Benitez, que estuvo lesionado en el tramo final de la pasada temporada.

El conjunto inglés no reaccionó en ningún momento, con una defensa blanda y poco acierto en ataque, y el Kids&Us Manresa lo aprovechó para irse hasta el 60-39 al tiempo de descanso en un partido sin historia alguna.

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En la reanudación, el Cheshire comenzó a entonarse desde la larga distancia, pero insuficiente para rebajar la desventaja, ya que los manresanos siguieron muy inspirados en ataque bajo la dirección de juego de Ferran Bassas. Como mala noticia en el tercer cuarto, tuvo que retirarse el escolta Gerard Fernández por un golpe en la pierna.

Ya en los últimos diez minutos de juego, los catalanes siguieron con su festival particular, donde destacó uno de los fichajes veraniegos, el alero nigeriano Chibuzo Agbo, que mostró mucha polivalencia física en jugadas en transición.

Finalmente, el Kids&Us Manresa venció al Cheshire Phoenix por 113-91 en el primer test de pretemporada. El próximo partido de los de Diego Ocampo será el 3 de septiembre (20:30 horas) ante el Asisa Joventut en la localidad barcelonesa de Sant Julià de Vilatorta. EFE

jvs/vmc/cmm

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