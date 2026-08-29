Repullo (PP-A) convencido del "buen resultado" del pacto con Vox: "Vamos a seguir gobernando desde la moderación"

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El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha mostrado su confianza en "la estabilidad" del pacto entre su partido y Vox para gobernar la Junta de Andalucía durante la presente legislatura. En esta línea, ha defendido la "solidez" del ejecutivo autonómico presidido por Juanma Moreno del que ha asegurado que "no va a cambiar" en su forma de gobernar "desde la moderación".

"La estabilidad se traduce en tener unos presupuestos, en tener un gobierno que no esté peleándose entre los partidos que están dentro del gobierno, o incluso como está pasando en España, los ministros que son del mismo partido. Creo que en Andalucía eso no va a pasar, eso no está pasando. Tenemos una importante representación en el Parlamento que va a hacer que las leyes que teníamos previstas se puedan desarrollar", ha afirmado en una entrevista a Europa Press en el marco del inicio del curso político.

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PP y Vox alcanzaron a un acuerdo de gobierno el pasado 2 de julio con 150 medidas incluyendo la incorporación del portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

"Tenemos ya un gobierno sólido, un gobierno donde cada uno tiene un reparto de tareas que está muy clara. Todo el mundo ha podido ver en un pacto que ha sido transparente, donde cualquier andaluz ha podido comprobar cuáles han sido los términos en los que se ha acordado ese pacto. Un pacto que no deja de ser el reflejo de la urna", ha remarcado.

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En esta línea y ante las críticas de la oposición, Repullo ha subrayado que Vox es "el único partido que ha querido sentarse con el Partido Popular".

"Estoy absolutamente convencido que va a dar un gran resultado, como han dado los últimos años el gobierno de Juanma. Un gobierno que no va a cambiar, un presidente que no va a cambiar y un presidente que tiene claro cuáles son los objetivos, que la prioridad son los andaluces", ha reafirmado.

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Repullo se ha mostrado convencido de la continuidad y fortaleza del ejecutivo andaluz. "Si te casas pensando en que te vas a divorciar el día siguiente, mal vamos", ha apostillado.

"ABIERTA LA MANO" PARA RENOVAR EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Con el gobierno ya conformado y la legislatura comenzada, el horizonte parlamentario pasa por la renovación de organismos como el Consejo de Administración de la RTVA o el Defensor del Pueblo, que está en funciones desde hace casi dos años.

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"Ahora tenemos una amplia mayoría en el Parlamento que puede servir para llegar a algunos acuerdos y por supuesto tendiendo la mano a todos los grupos. Estoy convencido de que llega el momento de renovar, de también dotar de esa estabilidad a esos órganos. La estabilidad no solamente del gobierno, la estabilidad tiene que rodear todo", ha afirmado Repullo.

El secretario general de los populares andaluces no ha aventurado ningún nombre para suceder a Jesús Maeztu, quien agotó su segundo mandato en septiembre de 2024.

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En la pasada legislatura, el Grupo Popular propuso a la entonces presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, si bien el nombramiento no salió adelante al no contar entre los grupos de la oposición con los apoyos necesarios para lograr la mayoría de tres quintos que se requiere para esta elección, según establece la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

La Cámara autonómica andaluza se compone de 109 escaños, de los que PP-A y Vox concentran en esta legislatura 68 --sumados los 53 del Grupo Popular y los 15 de la formación de Manuel Gavira--, que representan así a más de tres quintos del total.

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REPULLO CRITICA LA "UTILIZACIÓN POLÍTICA" DE LOS INCENDIOS

En el periodo estival el impacto de los incendios forestales en Niebla (Huelva), con 33.000 hectáreas afectadas, y Los Gallardos (Almería), con 14 personas fallecidas, han marcado la actualidad informativa.

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Repullo ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y extinción, especialmente el personal del Plan Infoca. "Cuando llega el verano es cuando tenemos estas situaciones, pero realmente a los incendios hay que atacarlos durante todo el año, es lo que se está haciendo", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado "incremento" en los servicios, personal e inversión de materiales ante un escenario con incendios "cada vez más difíciles de atajar". "Estamos viendo que muchos incendios ya están afectando a vecinos, a su actividad económica y productiva y que en muchos casos es esencial para seguir con su vida y hay que estar apoyando", ha remarcado.

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Ante las críticas por la gestión, Repullo ha lamentado la "utilización política" de la oposición ante una situación "muy compleja" y les ha acusado de "trasladar una sensación que no es cierta".

"Por un lado se exigen una serie de explicaciones y se critica y se ataca por estos temas, pero por otro lado, el Gobierno central, que es del mismo signo político que María Jesús Montero, nos valora de una manera muy positiva, tanto la coordinación como la forma de trabajar que se tiene en Andalucía. Además es exportable a otras comunidades autónomas", ha defendido Repullo quien ha enmarcado la presentación de una comisión de investigación como "una cortina de humo" por parte de la oposición.

El secretario general del PP-A ha extendido las críticas dirigidas al PSOE tras la petición de Moreno de la reactivación del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (Ocon-Sur) en la lucha contra el narcotráfico. Una propuesta que ha calificado de "esencial" para "generar una barrera firme de seguridad frente a esta lacra".

"El PSOE y el gobierno de Sánchez, que está inmerso en su propio mundo, no acepta, no solamente una crítica, sino la realidad que estamos viviendo en las costas de Andalucía", ha afirmado.

"No olvidemos que la imagen de Pedro Sánchez en Andalucía es María Jesús Montero y por tanto la defensa ultranza por parte del PSOE va a ser el ingrediente que va a acompañar al partido. Es lo que ha hecho hasta ahora y estoy convencido que van a seguir haciendo lo mismo, mientras Pedro Sánchez sea presidente del gobierno", ha reseñado.