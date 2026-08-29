Espana agencias

Piden un año y nueve meses de prisión para un acusado de traficar con heroína en Logroño

Imagen JWMFJ7XXYRAT7BCXOCAYHEFUGY
Guardar

El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para un acusado de traficar con drogas, en concreto, con heroína, en Logroño. Está previsto que el juicio se celebre el próximo día 8 de septiembre en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos se remontan a primera hora de la tarde del día 15 de febrero del año 2023, cuando el acusado S.P.L. se encontraba en la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Logroño, momento en el que "fue sorprendido cuando pretendía realizar un "pase" de una papelina de heroína" a otra persona.

PUBLICIDAD

Al acusado, según detalla el escrito, se le intervinieron 70 euros en billetes de 10 y 5 euros "producto de la actividad ilícita a la que se venía dedicando" así como "tres "papelinas" de una sustancia que tras ser analizada resultó ser heroína -con un peso de 0,28 grs y un 14,5% de pureza.

Se recuerda, en este sentido, que "el precio medio en el mercado ilícito de un gramo de heroína es de 59,97 euros el gramo".

Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas, con sustancia que causa grave daño a la salud, del que es autor el acusado sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

PUBLICIDAD

De este modo, considera que procede imponer al acusado la pena de un años y nueve meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 100 euros por la responsabilidad personal.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cerca del 60% de los adultos puede tener aterosclerosis sin saberlo, afirma un estudio elaborado entre más de 16.800 personas

El 57,1% de los participantes tenía placas de esta enfermedad pese a no haber mostrado síntomas ni haber sido diagnosticados previamente

Cerca del 60% de los adultos puede tener aterosclerosis sin saberlo, afirma un estudio elaborado entre más de 16.800 personas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Grapas, la leona rechazada y herida por su madre que se recupera en un safari de Alicante y que ha cautivado a las redes sociales: “Nuestros esfuerzos están funcionando”

El pequeño felino está paralizado de cintura para abajo por unas lesiones a cada lado de la columna. Las terapias y ejercicios están permitiendo que recupere la movilidad poco a poco

Grapas, la leona rechazada y herida por su madre que se recupera en un safari de Alicante y que ha cautivado a las redes sociales: “Nuestros esfuerzos están funcionando”

La forma más eficaz de perder peso, según un estudio: registrar lo que comes todos los días de la semana

Uno de los hallazgos que más ha llamado la atención a los investigadores es que la constancia tiene más importancia que la perfección a la hora de seguir unos hábitos alimenticios

La forma más eficaz de perder peso, según un estudio: registrar lo que comes todos los días de la semana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián