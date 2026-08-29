Piden un año y nueve meses de prisión para un acusado de traficar con heroína en Logroño

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El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para un acusado de traficar con drogas, en concreto, con heroína, en Logroño. Está previsto que el juicio se celebre el próximo día 8 de septiembre en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos se remontan a primera hora de la tarde del día 15 de febrero del año 2023, cuando el acusado S.P.L. se encontraba en la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Logroño, momento en el que "fue sorprendido cuando pretendía realizar un "pase" de una papelina de heroína" a otra persona.

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Al acusado, según detalla el escrito, se le intervinieron 70 euros en billetes de 10 y 5 euros "producto de la actividad ilícita a la que se venía dedicando" así como "tres "papelinas" de una sustancia que tras ser analizada resultó ser heroína -con un peso de 0,28 grs y un 14,5% de pureza.

Se recuerda, en este sentido, que "el precio medio en el mercado ilícito de un gramo de heroína es de 59,97 euros el gramo".

Para el fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas, con sustancia que causa grave daño a la salud, del que es autor el acusado sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

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De este modo, considera que procede imponer al acusado la pena de un años y nueve meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 100 euros por la responsabilidad personal.