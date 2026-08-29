Familias de militares se concentrarán contra un espacio para migrantes cerca de sus casas

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Ceuta, 29 ago (EFE).- La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha anunciado este sábado que respaldará una concentración prevista para este próximo lunes por las familias de los militares residentes en la colonia militar de Otero contra un espacio para migrantes proyectado cerca de sus casas.

La convocatoria, prevista para las 20:30 horas, se realiza ante la intención del Gobierno de habilitar un espacio situado en la denominada "Fábrica de Harinas" para albergar a cientos de los migrantes que siguen en las calles de Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio.

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El motivo de la concentración vecinal es dar a conocer la situación de "desinformación" que padecen por parte del Ministerio de Defensa con respecto al uso que se le va a dar al local anexo a sus viviendas.

Durante dicha concentración, Asfaspro dará a conocer el estado de los vecinos y la situación tras los hechos recientes acaecidos con motivo de la presencia de las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles de la ciudad.

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El espacio de la "Fábrica de Harinas" está situado junto a las viviendas militares y en las inmediaciones de un colegio concertado de la ciudad. EFE