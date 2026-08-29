El Madrid CFF abre la Liga F con goleada y el Logroño sorprende a la Real

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El Madrid CFF comenzó la temporada con una victoria ante el Granada (3-1), en un estreno de la trigésima novena edición de la Liga F Moeve en el que el Logroño United sorprendió a domicilio a una Real Sociedad condicionada por la marcha de su entrenador (0-2), mientras que Sevilla y Eibar se impusieron por la mínima al Deportivo Abanca (0-1) y al Espanyol (1-0), respectivamente.

El conjunto madrileño, dirigido esta temporada por José Luis Sánchez Vera, protagonizó uno de los mejores estrenos de la jornada y encarriló el encuentro ante el Granada con dos goles en los primeros 23 minutos.

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A quince minutos del final, Ailing Herrera amplió la ventaja con el 3-0, mientras que Elene Guridi, ya en el tiempo añadido, maquilló el resultado con el definitivo 3-1. El Granada, sometido a una profunda renovación durante el verano y que ha perdido a futbolistas importantes como la delantera chilena Sonya Keefe y la centrocampista Ari Mingueza, tendrá que esperar a las próximas jornadas para encontrar su mejor versión.

Tampoco tuvo el estreno esperado la Real Sociedad, que afrontó el comienzo de la competición marcada por la dimisión de su entrenador, Arturo Ruiz, apenas dos días antes del inicio de la Liga para incorporarse al Brighton inglés.

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El conjunto 'txuri-urdin' acusó las circunstancias y cayó ante un Logroño United más efectivo, que sentenció el encuentro en el tramo final con los goles de Flavine Mawete y Cristina Redondo.

El equipo riojano, que la pasada campaña tuvo que pelear por la permanencia hasta las últimas jornadas junto al Alhama ElPozo, inicia así el curso con una valiosa victoria a domicilio.

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También comenzó con triunfo el Sevilla, que se impuso al Deportivo Abanca (0-1) gracias a un tanto de Fatoumata Kanteh en el minuto 13. El conjunto dirigido por David Losada supo defender la ventaja pese al empuje del cuadro gallego en la segunda mitad. El Deportivo reclamó además un penalti por una acción sobre Daniela Caracas, pero la colegiada no señaló la pena máxima.

El otro triunfo de la jornada fue para el Eibar, que tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para superar al Espanyol (1-0). Alimata Bélem marcó en el minuto 91 el tanto de la victoria armera.

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El Espanyol reclamó un penalti, esta vez por una acción sobre Phoenetia Browne en el minuto 95, pero la árbitra tampoco señaló la pena máxima. El pitido final confirmó el triunfo del Eibar, que confía en que el nuevo curso le permita encontrar la regularidad que le faltó la pasada temporada, cuando terminó decimotercero. EFE

avm/asc