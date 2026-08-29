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El Dépor y sus peñas firman la paz para retomar la normalidad en Riazor

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A Coruña, 29 ago (EFE).- El RC Deportivo y los representantes de la Federación de Peñas han llegado a un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de recuperar “un clima de confianza y unidad”, con el objetivo de “reforzar el ambiente” de Riazor durante los partidos.

“El entendimiento alcanzado permite compatibilizar las necesidades trasladadas por los colectivos de aficionados con las obligaciones legales, organizativas y de seguridad que corresponden al Club como organizador de los encuentros”, destaca el Dépor en su comunicado de prensa.

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Ambas partes comparten el objetivo de preservar la grada ‘Marathón Inferior’ como uno de los principales espacios de animación de Riazor, dentro de un marco de “convivencia, respeto y responsabilidad”.

En este sentido, la entidad blanquiazul señala que este acuerdo parte del reconocimiento de que su afición desempeña “un papel esencial en la identidad y el ambiente del estadio” y establece una serie de compromisos recíprocos orientados “a facilitar el funcionamiento de la grada y prevenir cualquier comportamiento que pueda perjudicar al Club, a sus aficionados o al conjunto del deportivismo”.

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Entre los principales puntos acordados se encuentra la elaboración de un anexo a las condiciones generales de los abonos del RC Deportivo, de forma que no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la grada de Marathón Inferior.

El RC Deportivo mantendrá las condiciones y procedimientos de que las personas abonadas de Marathón Inferior puedan ceder o liberar su localidad mediante los canales oficiales del Club, de acuerdo con los procedimientos de identificación establecidos y tratando de ofrecer la mayor flexibilidad posible dentro de las obligaciones existentes.

Ambas partes también acordaron “prevenir y detener cánticos, expresiones o conductas que puedan incitar a la violencia, al odio, así como aquellas que puedan generar sanciones para el Club”, ya que la pasada temporada el Deportivo fue uno de los más sancionados económicamente por LaLiga. EFE

dmg/cmm

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