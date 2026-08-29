El Atlético viaja a Sevilla sin Julián Alvarez, Sorloth, Le Normand, Vargas y Lemar

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Madrid, 29 ago (EFE).- El Atlético de Madrid viaja este sábado para el partido contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sin Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand, Obed Vargas y Thomas Lemar, pero con el estreno en la lista de Cristian ‘Cuti’ Romero dos semanas después de integrarse al equipo.

La ausencia de Julián Alvarez responde a sus tres entrenamientos de baja debido a una indisposición. No se ejercitó ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes con el equipo, aunque sí lo hizo luego en solitario en la tarde del viernes en Majadahonda, con una sesión específica para su puesta a punto, tras sentirse mejor del malestar sufrido desde la noche del pasado martes.

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A cuatro días del cierre del mercado, aún está pendiente su futuro. Sin posibilidad de ir al Barcelona, tal y como era su deseo, debe resolver todavía si se queda en el Atlético, en el que tanto Diego Simeone como el club cuentan con él (aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030) o busca una salida a otro equipo fuera de España, con el Arsenal como única opción aparente, aunque deberá abordar una operación millonaria para lograr el fichaje.

En la lista tampoco figuran ni Obed Vargas ni Thomas Lemar. Tanto el mexicano como el francés, que no han entrado en ninguna de las tres convocatoria de esta campaña de LaLiga EA Sports por decisión técnica, son descartes del técnico, que también tiene las bajas para Sevilla de Alexander Sorloth, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción.

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Ante esas ausencias, Simeone ha vuelto a llamar a cuatro jugadores de las categorías inferiores (los defensas Jorge Domínguez y Dani Martínez, el centrocampista Jorge Castillo y el delantero Miguel Cubo) más Salvador Esquivel, que ejerce como tercer guardameta del Atlético de forma habitual.

La convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas José María Giménez, Marc Pubill, Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Cuti Romero, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Jorge Castillo y Morten Hjulmand; los extremos Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Carlos Martín; y los atacantes Miguel Cubo, Ademola Lookman y Kang in Lee. EFE

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