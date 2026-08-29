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Detenidos dos canteranos del Mallorca por grabar relaciones sexuales con una chica

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Palma, 29 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos canteranos del equipo de fútbol Real Mallorca como presuntos autores de un delito de corrupción de menores por la grabación sin consentimiento de las relaciones sexuales que uno de ellos mantuvo con una menor en una vivienda de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto en un inmueble de la capital balear en el que residen varios jóvenes vinculados al club de fútbol, de acuerdo con la información publicada este sábado por 'Última Hora' y contrastada por EFE con fuentes de la investigación.

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Una menor de edad, pero mayor de 16 años, decidió voluntariamente mantener relaciones sexuales con uno de los jugadores y ambos se retiraron a una habitación.

Durante el encuentro, la joven se percató de que otro chico se encontraba escondido dentro de un armario y los estaba grabando sin su consentimiento, por lo que denunció lo sucedido ante la Policía Nacional.

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Los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores por su participación en la grabación no consentida.

El chico que realizó la grabación era menor de edad, por lo que su expediente ha sido remitido a la Fiscalía de Menores.

El otro futbolista, mayor de edad, pasó este jueves a disposición del juzgado de guardia, que decretó su puesta en libertad.

A raíz de estos hechos, el Real Mallorca ha expulsado del club a los dos canteranos. EFE

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