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Depedro abordará “la búsqueda del equilibrio” en su próximo disco, ‘Furia y Calma’

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 29 ago (EFE).- El cantante Jairo Zavala, líder del proyecto musical Depedro, ha afirmado a EFE que abordará “la búsqueda del equilibrio” en su próximo disco, ‘Furia y Calma’, que publicará a finales de octubre y que será “un trabajo profundo, transgresor y lo más honesto posible”.

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Zavala (Madrid, 1973) ha realizado estas declaraciones con motivo del concierto que ofrece este sábado en el Festival MUWI, de Logroño.

Su próximo trabajo, el undécimo disco en casi dos décadas de carrera, será “Depedro al 100 por ciento”, con “una voz muy definida” y canciones de “una estética un poco más noventera”.

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‘Los tercos’, será el primer sencillo, grabado junto a la cantante mexicana Vivir Quintana, y en él hace referencia a que “los actos más humildes pueden ser actos de resistencia".

“La unión, la solidaridad, el cariño que le podemos dar a la gente más cercana y el huir de la inmediatez pueden ser los actos de rebelión más importantes ahora mismo”, ha subrayado.

Ha especificado que ‘Furia y Calma’ se ha grabado “bajo la tutela” de Camilo Lara en Ciudad de México, y, junto a ‘Los tercos’, contará con otro sencillo a modo de adelanto que se publicará el próximo 11 de septiembre, cuyo título no ha desvelado, aunque ha especificado que "tiene un aire otoñal”.

El músico madrileño cree que “el arte siempre es necesario porque explica y da respuestas que, a veces, no pueden dar un discurso o las palabras solas”, lo que se ejemplifica en que, cuando alguien tiene una pérdida enorme “recurre a un poema, a una canción o a un libro”.

Por eso siente que los músicos tienen “uno de los oficios más bonitos del mundo, que es hacer que la gente viaje a través de la música”, lo que supone “una gran responsabilidad y algo precioso”.

Desde su amplia experiencia ya, después de debutar en 2008 con un disco que presentó a 'Depedro' cree que el panorama musical español actual vive “un momento alucinante y maravilloso, en el que gente nueva está haciendo propuestas con mucha profundidad y muy interesantes”.

Cree que "ahora se hacen mezclas de géneros con mucha propiedad y con mucho conocimiento de lo clásico”, lo que da lugar a un resultado “totalmente vanguardista” con “discursos nuevos y maravillosos”.

Además observa cómo muchos artistas jóvenes mantienen "el proceso personal de crear música" y no utilizan la inteligencia artificial "que es algo que a mí no interesa absolutamente nada, incluso aunque mis canciones no sean ninguna obra maestra", ha concluido el artista madrileño. EFE

sjf/ep/lml

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