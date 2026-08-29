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Asturias niega que se falseen datos del lobo y pide al ministerio que rectifique

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Oviedo, 29 ago (EFE).- El consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, Marcelino Marcos, ha exigido este sábado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que rectifique sus declaraciones sobre los datos aportados por el Principado para el informe sexenal del lobo y que respete el trabajo desarrollado por sus técnicos.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se aseguró el jueves que los datos sobre la población del lobo que están aportando los gobiernos autonómicos no se corresponden con la realidad y distan mucho del diagnóstico de la comunidad científica.

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Marcos ha rechazado de plano esas afirmaciones en un comunicado en el que asegura que el ministerio no posee el monopolio del conocimiento científico ni puede convertir una discrepancia técnica en una acusación contra la profesionalidad de quienes gestionan la especie sobre el territorio.

"Si el ministerio discrepa, que explique técnicamente sus razones, pero que no acuse de falsear la realidad a quienes están haciendo su trabajo”, ha afirmado el consejero asturiano, que ha pedido al ministerio que deje a un lado las descalificaciones, incorpore la información aportada por las comunidades autónomas y remita el informe a las instituciones comunitarias.

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Según el consejero, Asturias cuenta con uno de los sistemas de seguimiento del lobo más consolidados de España, con trabajos continuados desde 1986, censos periódicos y la colaboración del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad.

"Una cosa es que el ministerio discrepe de los valores establecidos por Asturias y otra muy distinta acusar a esta comunidad de aportar información que falsea la realidad", ha señalado Marcos, para quien "esa acusación exige una explicación y una rectificación”.

Tras incidir en que el Gobierno asturiano está dispuesto a subsanar cuestiones formales o adaptar unidades de medida, el titular de Medio Rural ha afirmado que descarta modificar los valores de referencia establecidos por sus especialistas solo para adecuarlos al criterio del Gobierno central.

Según el Ejecutivo autonómico, hay que tener en cuenta que el informe sexenal sobre el lobo posee naturaleza técnica y que la titularidad de los datos oficiales corresponde a las comunidades por ser las responsables directas del seguimiento y la gestión de las poblaciones en sus territorios.

Además, considera "preocupante" que el Miteco vuelva a situar este debate en términos de enfrentamiento entre ciencia y comunidades autónomas y ha advertido de que eso solo contribuye a polarizar la gestión de una especie que exige equilibrio, conocimiento del territorio y responsabilidad. EFE

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