Leganés-Eldense, a la espera de Morata

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Leganés (Madrid)/Elda (Alicante), 28 ago (EFE).- Álvaro Morata, campeón de prácticamente todo en su carrera a nivel de clubes y selección, es el nombre del momento en Butarque, a la espera de su incorporación al Leganés, que quiere más después de su triunfo en Oviedo y prueba su evolución este sábado frente a un Eldense aún sin victorias, con un punto en dos duelos.

El delantero, procedente del Como, culminará la plantilla a las órdenes de Rubén Albés, aunque el técnico del conjunto madrileño aún espera algún refuerzo más, dentro de la ambición que desprende su mercado, su equipo y su labor, con un empate en Girona y una victoria en Oviedo que lo sitúan en el foco del liderato en su primer duelo en casa.

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Mira hacia arriba el Leganés, que, tras su descenso hace dos años y la intranquilidad que sufrió hasta el último día de la pasada temporada, disfruta con su inicio de Liga. Ha solventado las dos primeras jornadas de suma exigencia, como visitante y con dos adversarios caídos hace dos meses de Primera División, con cuatro de seis puntos.

Ahora juega en casa contra el Eldense, con las nuevas bajas del portero Raúl Fernández, por sanción, y el lateral Álvaro Tejero, por lesión. Ya estaban fuera del partido el lateral Enric Franquesa, el medio Amadou Diawara y los delanteros los delanteros Alfred Gothler y Unax del Cura. Después de este compromiso, jugará otros dos fuera, contra Las Palmas y Tenerife.

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Enfrente, el Eldense llega a Leganés con la intención de estrenar su casillero de triunfos, tras sumar un punto de seis en las dos primeras jornadas.

Para ello, el equipo que entrena Claudio Barragán tendrá que mejorar en el aspecto defensivo dado que su falta de contundencia atrás le ha privado de sumar más puntos en los dos partidos que ha disputado hasta ahora ante Almería (3-0) y Cádiz (2-2).

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Antes de viajar a Leganés, el entrenador manifestó que su equipo tiene que “mejorar y creer” en lo que hace “y mostrar mayor contundencia en defensa para competir en esta salida”.

Claudio Barragán recordó que el Leganés “es un equipo complicado al que es difícil meterle mano porque es muy sólido en defensa”, aunque también advirtió de que el Eldense está “en el buen camino y en línea de seguir creciendo”.

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Para este encuentro, el Eldense podría recuperar algunos jugadores lesionados, como es el caso del atacante Manu Nieto.

Alineaciones probables:

Leganés: Luca Zidane; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Marvel, Ignasi Miquel, Naim; Kechta, Zico, Atienza; Soko y Gharbi.

Eldense: Ramón Vila, Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Justin Smith, Jordi Martín, Fidel Chaves, Mariano Carmona y Jorge Rastrojo.

Árbitro: José Luis Guzmán

Estadio: Butarque.

Hora: 19:00. EFE

id-jas sm/jap