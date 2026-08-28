La Nova Creu Alta recibe al Almería en su reencuentro con Segunda 2.000 días después

Guardar

Sabadell (Barcelona)/Almería, 28 ago (EFE).- El Estadi de la Nova Creu Alta, hogar del Sabadell, volverá a acoger un partido de LaLiga Hypermotion casi 2.000 días después de la última vez, este sábado (17:00 CET) con la visita del Almería, uno de los grandes candidatos al ascenso.

El equipo catalán, tras un histórico doble ascenso consecutivo, ha vuelto a la categoría de plata con dos ilusionantes empates en casa del Sporting de Gijón (0-0) y el Castellón (0-0).

PUBLICIDAD

El cuadro de Ferran Costa ha demostrado que será un rival difícil de ganar por su carácter competitivo y su fiabilidad defensiva y ha tenido ocasiones para ganar los dos partidos, pero de momento le ha faltado pólvora y sigue sin marcar.

Debe encontrar el gol para no sufrir, pero de momento ha presentado su candidatura a la permanencia y la Nova Creu Alta afronta su esperado reencuentro con la categoría de plata con ilusión.

PUBLICIDAD

El último encuentro del Sabadell como local en Segunda fue el 24 de mayo de 2021, en tiempos de una pandemia que evitó que la ciudad pudiera disfrutar del todo aquella temporada.

Costa, el técnico más joven de LaLiga Hypermotion (31 años), podría repetir el once de las dos primeras jornadas con la única duda del delantero centro: en Gijón fue titular Yanis Rahmani y en Castellón jugó de inicio Nicholas Gioacchini y debutó desde el banquillo Gastón Valles. También tiene la carta de Nikolai Obolskii.

PUBLICIDAD

El carrilero Pipa, ya recuperado, vuelve a la convocatoria, mientras que Costa pierde al central Edgar González, cedido por el Almería y que no podrá jugar por la denominada 'cláusula del miedo'. Además, continúan de baja por lesión el defensa Genar Fornés y los atacantes Javi López-Pinto y Alain Ribeiro.

El Almería, mientras tanto, afronta la tercera jornada con una victoria y una derrota, un balance que deja margen para corregir y crecer. El triunfo ante el Eldense, con tres goles, mostró su capacidad ofensiva, mientras que el tropiezo en Tenerife evidenció la necesidad de elevar la intensidad.

PUBLICIDAD

El equipo del barcelonés Xavi García Pimienta busca recuperar las sensaciones del estreno y sumar tres puntos que le permitan dar continuidad a su arranque y evitar que la derrota del pasado domingo marque su propio camino.

García Pimienta mantiene varias dudas condicionadas por las molestias que han afectado a algunos jugadores durante la semana. Sergio Arribas y Nelson Monte han vuelto a trabajar con el grupo, con opciones de reaparecer, mientras que Nico Melamed también está disponible tras reincorporarse a los entrenamientos.

PUBLICIDAD

El técnico apenas apunta a modificar el once, que conserva la estructura utilizada en las dos primeras jornadas, con Andrés Fernández bajo palos y Jorge Pulido, Federico Bonini y Álex Muñoz entre los candidatos para la defensa en Sabadell.

El ataque concentra buena parte de las expectativas del Almería y Sergio Arribas, si finalmente está en condiciones, apunta a recuperar su sitio en la segunda línea después de perderse el encuentro de Tenerife.

PUBLICIDAD

- Alineaciones probables:

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Catala, Bonaldo, Óscar Sanz, Miki Codina; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Gioacchini.

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Pulido, Bonini, Muñoz; Dzodic, Vesga; Embarba, Arribas, Melamed; y Miguel.

Árbitro: por determinar.

Estadio: Estadi de la Nova Creu Alta.

Hora: 17:00 CET.

1011716

1010126

asm/vmc-jmt/agr/jap