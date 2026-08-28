Funes: "Si nosotros vamos con el pensamiento de empatar, probablemente nos caigan ocho"

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Málaga, 28 ago (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó este viernes sobre el encuentro del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que si van "con el pensamiento de empatar, probablemente" les "caigan ocho" goles a los suyos.

"Es un equipo -el Real Madrid- muy vertical, pero también ha demostrado que, si les regalas en bloque bajo, puedes tener muchos problemas", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien destacó que el Real Madrid "es un equipo conocido por todos".

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"Cuando ves comentarios de la gente, se fijan mucho en los de arriba, pero defendiendo también marca la diferencia. Pierden muy pocos partidos en el Bernabéu y eso te habla del potencial que tienen en su campo", subrayó.

"Uno puede tener claro lo que tiene que hacer, pero a veces el rival te obliga a jugar de una manera u otra. El equipo tiene mecanismos para funcionar mejor de una forma concreta pero el Madrid te puede mostrar diferentes versiones y pueden cambiar el chip rápido gracias a su determinación", insistió.

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Funes relató que estos "son partidos contra plantillas muy poderosas y que te llevan a un nivel de exigencia muy alto. Son partidos muy bonitos de jugar" y que con ellos le dan a los malaguistas "la oportunidad de ir a lugares emblemáticos del fútbol español".

"Es un escenario -el Bernabéu- muy inusual para nosotros. Es la primera vez para muchos. Tenemos que vivirlo con la ilusión que se merece. Es una situación muy bonita y estos retos tienen que ser un estímulo", afirmó el granadino.

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Funes argumentó que "contra estos equipos, lo que tú puedas hacer depende de lo que ellos te permitan hacer. Uno querrá imponer sus ideas, pero por su potencial se sabe que muchas de las cosas dependen de cómo afronten ellos el partido", y resaltó que para el Málaga lo más importante es que tenga su "identidad".

El técnico malaguista también se refirió a su colega en el Real Madrid, el portugués Jose Mourinho, y declaró que es un entrenador que ha "seguido durante mucho tiempo" y que "ha sido capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas". EFE

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