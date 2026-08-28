Espana agencias

Funes: "Si nosotros vamos con el pensamiento de empatar, probablemente nos caigan ocho"

Guardar

Málaga, 28 ago (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó este viernes sobre el encuentro del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que si van "con el pensamiento de empatar, probablemente" les "caigan ocho" goles a los suyos.

"Es un equipo -el Real Madrid- muy vertical, pero también ha demostrado que, si les regalas en bloque bajo, puedes tener muchos problemas", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien destacó que el Real Madrid "es un equipo conocido por todos".

PUBLICIDAD

"Cuando ves comentarios de la gente, se fijan mucho en los de arriba, pero defendiendo también marca la diferencia. Pierden muy pocos partidos en el Bernabéu y eso te habla del potencial que tienen en su campo", subrayó.

"Uno puede tener claro lo que tiene que hacer, pero a veces el rival te obliga a jugar de una manera u otra. El equipo tiene mecanismos para funcionar mejor de una forma concreta pero el Madrid te puede mostrar diferentes versiones y pueden cambiar el chip rápido gracias a su determinación", insistió.

PUBLICIDAD

Funes relató que estos "son partidos contra plantillas muy poderosas y que te llevan a un nivel de exigencia muy alto. Son partidos muy bonitos de jugar" y que con ellos le dan a los malaguistas "la oportunidad de ir a lugares emblemáticos del fútbol español".

"Es un escenario -el Bernabéu- muy inusual para nosotros. Es la primera vez para muchos. Tenemos que vivirlo con la ilusión que se merece. Es una situación muy bonita y estos retos tienen que ser un estímulo", afirmó el granadino.

Funes argumentó que "contra estos equipos, lo que tú puedas hacer depende de lo que ellos te permitan hacer. Uno querrá imponer sus ideas, pero por su potencial se sabe que muchas de las cosas dependen de cómo afronten ellos el partido", y resaltó que para el Málaga lo más importante es que tenga su "identidad".

El técnico malaguista también se refirió a su colega en el Real Madrid, el portugués Jose Mourinho, y declaró que es un entrenador que ha "seguido durante mucho tiempo" y que "ha sido capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas". EFE

jrl/agr/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué significa la señal de tráfico ‘del huevo frito’ y por qué todos los conductores la deben conocer

Bautizada así por sus colores es una de las que más errores provoca en el examen teórico de la DGT

Qué significa la señal de tráfico ‘del huevo frito’ y por qué todos los conductores la deben conocer

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 agosto

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Este será el calendario escolar 2026-2027 de Madrid: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones

La vuelta al cole tendrá lugar desde el 7 de septiembre en la Comunidad de Madrid, aunque los alumnos de cada etapa educativa regresarán a las aulas en un día específico

Este será el calendario escolar 2026-2027 de Madrid: todos los festivos, fechas importantes y vacaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende que ni el CNI ni nadie pudo prever la entrada masiva en Ceuta y que Marruecos actúa como un “socio leal”

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

ECONOMÍA

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián