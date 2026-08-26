Venus y Serena Williams jugarán el dobles femenino en el Abierto de Estados Unidos

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Miami (EE.UU.), 26 ago (EFE).- Las hermanas Venus y Serena Williams recibieron una carta de invitación ('wild card') para disputar el torneo de dobles femenino en el Abierto de Estados Unidos, informó este miércoles la organización.

Venus, de 46 años, y Serena, de 44, vienen de disputar el dobles femenino del Abierto de Cincinnati, donde cayeron en primera ronda.

Fue su primera aparición juntas en cuatro años, precisamente desde que fueron eliminadas también a las primeras de cambio en el Abierto de Estados Unidos 2022. Las dos hermanas han ganado 14 títulos de 'Grand Slam' -9 veces el torneo de EE.UU.- y tres medallas de oro olímpicas como pareja.

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Serena, que no participará en el cuadro individual, jugó ayer el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz, donde mostró un buen nivel, pero no fue suficiente para pasar de segunda ronda.

Venus sí que competirá en individuales gracias a una carta de invitación de la organización.

El Abierto de Estados Unidos también dio a conocer este miércoles la baja del brasileño Joao Fonseca, número 26 de la ATP, del cuadro individual masculino.EFE

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