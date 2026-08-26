Un libro desvela los entresijos de la descomunal 'La odisea' de Christoper Nolan

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Barcelona, 25 ago (EFE).- Una película descomunal en todos los sentidos del tamaño de la recién estrenada 'La odisea' requiere de un libro sobre su gestación de dimensiones también considerables, como el que el crítico James Mottram ha dedicado a los entresijos de la megalomaníaca y taquillera producción de Christopher Nolan.

'El rodaje de La Odisea. La creación de la epopeya moderna de Christopher Nolan' (Norma) es un contundente volumen de 280 páginas, repleto de fotografías de las tareas de producción y localizaciones donde se rodó este ambicioso filme estrenado en salas el pasado 6 de julio, protagonizado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya o Chalize Theron, entre otras estrellas.

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Mottram, periodista especializado en libros del 'making of' de conocidas películas ('Memento', 'Jurassic Park', 'Tenet', son algunos de sus anteriores obras), repasa aquí cómo fue el trabajo de guión y adaptación del relato épico de Homero para una película de casi tres horas de metraje, que ha sido el primer filme rodado íntegramente con cámara IMAX, formato original que solo puede disfrutarse, al 100 % de sus características, en una cuarentena de salas de todo el mundo.

El periodista entrevistó para el libro al director y a gran parte del reparto y del equipo técnico y artístico de una producción que se ha convertido, con 1.352 millones de dólares (datos del 21 de agosto), en la película para mayores de 18 años más taquillera de la historia, y cuyo rodaje hizo, sin duda, honor al nombre del filme.

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"'La odisea' fue la película más desafiante en la que he participado. Cada localización en la que rodamos podría haber sido la más complicada de cualquier otra película que he hecho. Todos los días podrían haber sido el más duro de cualquier otro rodaje. Pero lo que la convierte en algo desafiante de verdad es que era igual de duro para todo el mundo", revela el actor Matt Damon en el prólogo.

Nolan explica a Mottram que en 2023 -cuando acababa de triunfar con su oscarizada 'Oppenheimer'- decidió a adaptar este clásico y rodarlo además con el reto de la cámara IMAX, que solo permite un rollo de dos minutos y medio de cinta para grabar, lo que obligaba a cortes constantes que podían desconcentrar a los actores y romper el ritmo de las interpretaciones.

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"Con la experiencia que tenía en ese momento a la hora de contar grandes historias, los rodajes a gran escala combinados con los avances tecnológicos y la posibilidad de encontrar la manera de rodarla entera en IMAX, era un buen momento para lanzarme a por esta historia", desvela el director de 'El caballero oscuro', gran admirador del Ray Harryhausen de 'Jason y los argonautas' (1963).

La producción de 'La odisea', tras encontrar financiación junto a su socia en estas tareas Emma Thomas, comenzó el 17 de febrero de 2025 en la playa de Dasoudi Esauira, en Marruecos, para rodar el momento en el que las fuerzas troyanas descubren el gigantesco caballo en la arena, inspirado en la derruida Estatua de la Libertad de 'El planeta de los simios'.

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Después de rodar en otras localizaciones del país africano (como el pueblo fortificado de Ait Ben Haddou, para el saqueo de Troya), el extenso equipo de la superproducción de Nolan, además de por los estudios en Los Ángeles, viajó a Islandia, Sicilia, Grecia, Malta o Escocia, donde los barcos recreados para la película llegaron "bastante machacados" tras tanto trajín en los traslados, se indica en el libro.

Este cuidado volumen recoge además imágenes de todo el proceso creativo y de los efectos especiales utilizados para narrar el periplo de Odiseo: con planos detallados de los palacios por los que se mueven los personajes o del barco del protagonista, bocetos de los vestidos y del diseño de vestuarios, armas y otros objetos que aparecen en pantalla, así como de la gigantesca marioneta de diez metros usada para recrear al cíclope. EFE

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